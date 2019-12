Am Montag ist das kommunale Bestattungsinstitut in der Apoldaer Oststraße feierlich eingeweiht worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apolda eröffnet neues kommunales Bestattungsinstitut

In der Kreisstadt ist am Montag offiziell das neue kommunale Bestattungsinstitut eröffnet worden. Mit einer feierlichen Zeremonie wurde damit die Bauphase für beendet erklärt. Über eine Million Euro sei in das Gebäude mit etwa 400 Quadratmetern Nutzfläche gesteckt wurden. Am Bau beteiligt waren 17 überwiegend aus der Region stammende Firmen.

Verwaltet wird das neue Objekt von der Bestattungsinstitut Apolda GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Wohnungsgesellschaft Apolda mbH (WGA), die wiederum komplett der Stadt gehört.

In dem Gebäude befinden sich Vorbereitungsräume zur Bestattung und Urnenbeisetzung, Büro- und Gesprächsräume zur Betreuung der Angehörigen sowie Ausstellungs- und Aufbahrungsräume sowie Sanitäreinrichtungen. Eine Besonderheit bilde der an das Kerngebäude angrenzende Begegnungsraum mit großer Glasfassade. Mit seinen 70 Quadratmetern biete er viel Platz für Veranstaltungen.