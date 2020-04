Sparfüchse kamen am Wochenende in Apolda auf ihre Kosten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apolda liegt unter Bundesdurchschnitt

Wegen der Corona-Krise und den Schwankungen am Rohölmarkt sinken seit Wochen die Preise an den Tankstellen. Am Sonntag knackten Tankstellen in Apolda beim Diesel die Grenze von 1 Euro. Super und E10 blieben bei 1,13 beziehungsweise 1,10 Euro hängen. Damit erreichten die Preise ein neues Langzeittief und lagen in der Glockenstadt unter bundesdeutschem Durchschnitt. Dennoch gilt weiter: Tag und Uhrzeit sind entscheidend. So lagen die Preise Tags darauf bereits wieder einige Cent höher.