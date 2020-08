Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Friedenswächter für Einheitspreis nominiert

Ein Engel auf dem Schulhof? Nein, es ist ein Friedenswächter, der seit vergangenem Herbst dort steht, wo früher die Sandkiste war. Und dass der Friedenswächter Flügel haben soll, das war den Mädchen und Jungen ganz wichtig, als es um die Gestaltung der Figur ging. Hinter dem Friedenswächter steht eine kleine Hütte. Dorthin können sich jene Kinder zurückziehen, die im Gespräch ein Problem klären wollen. Jetzt steht das Demokratieprojekt zur Auswahl für den Einheitspreis. Noch bis zum 16. August können Interessierte abstimmen.

Die Grundschule „Am Schötener Grund“ hat etwa 200 Schülerinnen und Schüler. Doch hier gilt wie überall: „Migration und Inklusion stellten Schulen vor große Herausforderungen“, sagt Schulleiterin Katrin Storch. Es stellen sich Fragen: Wie kann zusammenwachsen, was künftig zusammen lebt?

Demokratische Verhaltensweisen erlernen

Eine Antwort ist das Demokratieprojekt unter dem Titel „Behütet vom Friedenswächter“. Schulleiterin Storch betont, dass an dem Projekt „die gesamte Schulfamilie beteiligt war und ist“. Klar sei: Frieden muss erlernt werden. Dazu gehören die Sprache und der Umgang miteinander. „Wir üben uns in gewaltfreier Kommunikation und im Lösen von Konflikten nach dem Programm ‘Faustlos’“, sagt sie. Von der Schulelternsprecherin sei der Anstoß gekommen, sich dem Friedenswächter zu widmen. Der Arbeitgeber dieser Frau – das international agierende Unternehmen Bayer– sucht jedes Jahr die besten Vorschläge, um das Ehrenamt von Beschäftigten zu fördern. Es sei „ein Glücksfall“, dass auf diesem Weg das Projekt angestoßen wurde, macht die Schulleiterin deutlich. Sie will, dass ihre Schule es Kindern ermöglicht, demokratische Verhaltensweisen zu erlernen und dies auch eigenverantwortlich zu üben. „Das schult den inneren Kompass der Kinder.“ Das Ganze geschehe frei nach dem Motto: „Frieden will gelernt sein.“ Und: Er beginnt im Kleinen.

Die auf einer Stele stehende Skulptur auf dem Schulhof hat der Holzbildhauer Martin Reichmann angefertigt – und die Kinder waren in die Gestaltung aktiv einbezogen. Und die Schulgemeinschaft half mit, um zudem die Mittel für die zugehörige Hütte zu organisieren und dies aufzubauen. Sie ist einerseits Spielhaus und andererseits der Ort, an dem Kinder sich aussprechen, wenn sie untereinander Probleme haben. An ihrer Schule, macht Katrin Storch deutlich, sollen Kinder lernen, sich kommunikativ auszutauschen. Storch sieht darin eine große Herausforderung. Nicht immer müssten sich sofort Erwachsene einmischen, sagt sie.

Der Einheitspreis ist ein Bürgerpreis und soll in diesem Jahr vor allem auch solidarisches Handeln auszeichnen.

Hier geht es zur Abstimmung: https://www.einheitspreis.de/Einreichungen/behuetet-vom-friedenswaechter/