Apparatebau in Nordhausen blickt auf 185-jährige Firmengeschichte zurück

Die beiden Apparatebau-Geschäftsführer Frank Richardt (links) und Dirk Meyer stehen in ihrer 180 Meter langen Fertigungshalle in Nordhausen.

Nordhausen. Nebenwirkung der Corona-Krise: Nordhäuser Betrieb stellt zunehmend auch Behälter für die pharmazeutische Industrie her.

Klagen auch in Nordthüringen immer mehr produzierende Unternehmen über die Fachkräftesituation oder über fehlenden Nachwuchs, so ist das für die Apparatebau GmbH in Nordhausen nicht das Problem. Vielmehr sind auch in diesem Jahr wieder alle drei angebotenen Ausbildungsstellen besetzt, freuen sich die beiden Geschäftsführer Dirk Meyer und Frank Richardt.

„Natürlich bemerken auch wir einen Rückgang der Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz. Aber wir konnten bislang durch unsere Konditionen, die wir bieten, die jungen Menschen und oftmals auch deren Eltern überzeugen. Und das sind nicht nur die finanziellen Konditionen”, berichtet Frank Richardt. Momentan befinden sich 12 junge Menschen in der Ausbildung. Bei insgesamt 84 Beschäftigten sei das eine erfreuliche Quote, lobt Claudia Rheinländer vom Nordthüringer Unternehmerverband.

„Jeder, der bei uns seine Ausbildung erfolgreich abschließt, bekommt ein Angebot“, erklärt Dirk Meyer. „Und nicht nur das. Er kann sich in unserem Unternehmen auch weiterbilden, kann verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Beispiele sind dafür ein Lehrmeister oder unser Produktionsleiter. Sie haben einst als Azubis begonnen.”

Vor zwei Jahren hatte sich der einstige Eigner der Firma krankheitsbedingt zum Verkauf entschlossen. Meyer und Richardt sind das unternehmerische Risiko eingegangen, haben das Unternehmen gekauft und konsequent weiterentwickelt.

Die Wurzeln des Nordhäuser Apparatebaus sind im Schlesischen zu finden. Dort wurde die Firma vor 185 Jahren gegründet. Hergestellt wurden landwirtschaftliche Geräte. Dann kam der erste Auftrag für ein Sudgefäß. Mit der Evakuierung des Werkes zum Ende des Zweiten Weltkrieges kamen Ausrüstungen und Maschinen nach Nordhausen. So begann das Südharzer Kapitel der Firmengeschichte.

Heute ist die Apparatebau GmbH vielfältig aufgestellt. Natürlich sind Anlagen für Brauereien immer noch im Portfolio enthalten. Hinzu kommen aber Behälter für die chemische und zunehmend für die pharmazeutische Industrie. Letztere nimmt inzwischen rund ein Drittel der Produktion ein. Das ist eine Nebenwirkung der Corona-Krise.

Seit dem Jahr 2013 verfügen die Nordhäuser Apparatebauer über ein zweites Werk in Ellrich. Dort werden hauptsächlich Stahlbauerzeugnisse hergestellt.