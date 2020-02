Arbeitsagenturchef Karsten Froböse präsentierte in Heiligenstadt den Arbeitsmarktbericht.

Arbeitslosenquote im Kreis Nordhausen sinkt weiter

Der faktische Winterausfall hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Die Nordhäuser Arbeitsagentur verzeichnet die niedrigste Arbeitslosenquote eines Februars seit 30 Jahren. Im Landkreis Nordhausen liegt diese angesichts von 3134 Menschen ohne Job aktuell bei 7,4 Prozent. Noch vor einem Jahr betrug die Quote 7,8 Prozent. Auch gegenüber Januar ist ein 0,9-prozentiges Minus an Arbeitslosen zu verzeichnen.

„Unternehmen arbeiten in den Außenbereichen überwiegend weiter“, beschreibt Agenturchef Karsten Froböse die Folgen der milden Witterung. Der Südharzer Arbeitsmarkt ist nach wie vor besser als der im Kyffhäuserkreis, wo die Arbeitslosenquote aktuell bei 8,5 Prozent liegt, zugleich aber auch schlechter als im Eichsfeldkreis (4,4 Prozent).

Auf drei Arbeitslose in Nordthüringen kommt rein statistisch gesehen etwa ein Arbeitnehmer in Unterbeschäftigung, weil er in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme ist oder einen „arbeitsmarktbedingten Sonderstatus“ hat. Für über 58-Jährige, die schon länger ohne Job sind, trifft dies zu.