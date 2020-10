Ein neuer Kindergarten wird in Woffleben gebaut. Der gesamte Ellricher Stadtrat steht hinter diesem Vorhaben. Das ist am Montagabend spürbar. Das Gremium muss sich mit zwei Beschlüssen zum Kita-Neubau befassen. In beiden Fällen ist das Votum einstimmig.

Das heißt: Die Bauplanung vergibt der Stadtrat an das Nordhäuser Architekturbüro Arko. Zudem beschließen die Ratsmitglieder eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 25.000 Euro. So viel kosten die notwendigen Planungsleistungen für den Neubau.

Die selbe Entscheidung des Hauptausschusses ist zwei Wochen alt. Sie allein reicht aber nicht. Da die Kosten den städtischen Haushalt außerplanmäßig belasten, muss diese finanzielle Auswirkung auch eine Mehrheit im Stadtrat finden. So verlangt es die Thüringer Kommunalordnung.

Die Beschlussvorlagen hätten die Tagesordnung der nächsten regulären Stadtratssitzung am 12. Oktober ergänzen können. Aber plötzlich ist Eile geboten. Der Woffleber Neubau soll in das Investitionsprogramm des Landkreises für die Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021 aufgenommen werden. Das ist aber nur möglich, wenn die vollständigen Unterlagen bis zum 9. Oktober im Landratsamt vorliegen.

Diese Dringlichkeit zwingt Bürgermeister Henry Pasenow (CDU), die Stadtratsmitglieder kurzfristig am Montagabend zur Sitzung ins Sülzhayner Haus des Gastes zu bitten.

In der Einheitsgemeinde Ellrich besteht ein Bedarf an Kita-Plätzen. Das hat der Landkreis ermittelt und mit 51 beziffert. Die Kindergärten in Ellrich und Sülzhayn können aus baulichen Gründen und aus Platzmangel auf den Grundstücken nicht erweitert werden. Nur ein Neubau löst das Problem. Geplant ist dieser auf dem Festplatz in Woffleben. Das heißt: auf der Fläche des früheren Schafstalles.

Das Projekt muss einige Hürden überspringen, um Fördermittel zu bekommen. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises muss ebenso zustimmen wie das Thüringer Bildungsministerium. Mit dem ersten Spatenstich ist wohl nicht vor 2022 zu rechnen.