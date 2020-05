Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arreéfest in Niedersachswerfen muss dieses Jahr ausfallen

Jetzt ist es amtlich: Das Arreéfest in Niedersachswerfen muss in diesem Jahr ausfallen. „Wir bedauern das sehr“, sagt Christina Zyrus, Chefin des Arreé-Traditions-Vereins, „aber wir freuen uns umso mehr auf das kommende Jahr, wenn wir hoffentlich unser 25. Arreéfest wieder gemeinsam feiern können.“

Bis 31. August sind deutschlandweit Großveranstaltungen, zu denen auch Dorffeste zählen, aus Schutz vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus verboten. Im kommenden Jahr soll die Jubiläumsausgabe des Arreéfestes voraussichtlich am ersten Juni-Wochenende stattfinden. „Alles, was wir für dieses Jahr an Höhepunkten geplant hatten, wollen wir auf das kommende Jahr verschieben“, betont Niedersachswerfens Ortschaftsbürgermeisterin Katrin Schönemann. Entsprechend habe man bereits mit den Bands und mit Marco Oberbüchler, der die Versorgung organisiert, für das kommende Jahr wieder verhandelt. „Viel zu planen und zu organisieren gibt es deshalb für das kommende Fest im nächsten Sommer nicht mehr“, sieht Christina Zyrus auch etwas Positives an der jetzigen Situation. Auch die Hubschrauber-Rundflüge sollen 2021 stattfinden. Alle bereits gekauften Flugtickets behalten ihre Gültigkeit. „Wer sein Ticket trotzdem zurückgeben möchte, kann dies tun“, sagt Christina Zyrus. Die Rückgabe ist in der Arztpraxis Zyrus möglich.