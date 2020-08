Mit dem "Perseverance"-Roboter will die Nasa nach Spuren von Leben auf dem Mars suchen. Unter der Oberfläche könnte es Leben geben, erklärt die US-Weltraumbehörde.

Berlin. Im September rast ein Asteroid besonders nah an uns vorbei. „2011 ES4“ kommt der Erde näher als der Mond. Doch Gefahr besteht nicht.

Astronomie Asteroid „2011 ES4“ rast bald knapp an der Erde vorbei

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Asteroid „2011 ES4“ rast bald knapp an der Erde vorbei

Asteroiden rasen sehr häufig an der Erde vorbei – meist aber in recht großem Abstand. Im September kommt der Asteroid „2011 ES4“ unserem Planeten allerdings verhältnismäßig nahe. Bis auf rund 130.000 Kilometer – etwa ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond – wird „2011 ES4“ der Erde am 1. September nahe kommen.

„Am 1. September bitte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen“, machte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit einem ironischen Tweet auf den Asteroiden aufmerksam. Dann sause „ein Mini-Asteroid ziemlich knapp an der Erde vorbei“.

Ein Twitter-User kommentiert amüsiert: „Also besteht Lebensgefahr ab einer Körpergröße von 132.000 km?“

Am 1. September bitte nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: Da saust mal wieder ein Mini-Asteroid ziemlich knapp and er Erde vorbei. https://t.co/wvnDBNNsE3 pic.twitter.com/yh6uL3t29o — DLR_next (@DLR_next) August 9, 2020

Asteroid „2011 ES4“ hat einen Durchmesser von bis zu 49 Meter

Das Durchmesser des Asteroiden werde auf 22 bis 49 Meter geschätzt, sagt Manfred Gaida von der DLR-Abteilung „Erforschung des Weltraums.“ Da für den Asteroiden bisher erst wenige Messungen vorlägen, könne die genaue Größe noch nicht genannt werden.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Der Asteroid werde den sogenannten Apollo-Asteroiden zugerechnet, von denen man inzwischen etwa 4000 Bahnen kenne. Mit „Nahbegegnungen“, bei denen ein Asteroid innerhalb der Mondbahn an der Erde vorbeirausche, sei durchschnittlich 2,4 Mal pro Jahr zu rechnen, sagte Gaida.

(dpa/amw)