Auch Silvester in Sömmerda im Einsatz

Nicht jeder hat zum Jahreswechsel frei und Zeit zum Feiern. Besonders Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehren haben in der Silvesternacht gut zu tun.

Bei der Sömmerdaer Feuerwehr sind jedes Jahr mindestens zehn Feuerwehrleute in ständiger Bereitschaft, sagt Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld. Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 3 Uhr am nächsten Morgen ist die Wache besetzt, Drehleiter und Löschfahrzeug sind einsatzbereit.

„Die Silvesterbereitschaft übernimmt vor allem die kleineren Geschichten“, so Schönfeld. In Brand geratene Mülleimer sind zum Jahreswechsel die häufigste Ursache dafür, dass die Feuerwehr ausrücken muss. Die letzte Stunde im alten und die erste im neuen Jahr sind die einsatzintensivsten.

Familiäre Runde auf der Feuerwache

Die Bereitschaft wurde eingerichtet, damit diejenigen, die zu Hause feiern, nicht wegen jeder Kleinigkeit ins Auto springen müssen, erklärt der Stadtbrandmeister. Falls allerdings ein größerer Einsatz mehr Kräfte fordern sollte, sind auch weitere Feuerwehrleute abrufbereit.

Damit auch auf der Feuerwache ein bisschen Feierstimmung aufkommt, bringen einige ihre Familien und auch den ein oder anderen Snack einfach mit. Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) bringt außerdem jedes Jahr etwas zu trinken vorbei – natürlich ohne Alkohol.

Schlaganfälle kennen keinen Feiertag

Der Rettungsdienst ist in der Silvesternacht wie gewohnt und in normaler Besetzung im Einsatz. „Schlaganfälle kennen keinen Feiertag“, sagt Thomas Müller, der in diesem Jahr bereits zum 16. Mal in Folge den Dienst am 31. Dezember auf der Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernimmt. „Ich bin nicht so der Silvester-Typ. Da kann ich auch arbeiten“, sagt der Rettungssanitäter.

Und eigentlich sei auch gar nicht so viel mehr zu tun als an anderen, normalen Tagen, bestätigt Müllers Kollegin Arian Schwäger, die dieses Jahr Silvester frei hat.

Um den Jahreswechsel etwas zu versüßen, treffen sich die Sanitäter der insgesamt drei DRK-Wachen im Landkreis um Mitternacht oder fahren ins Krankenhaus, um mit Schwestern und Ärzten dort anzustoßen – mit alkoholfreiem Sekt. „Aber auch nur, wenn wir nicht zum nächsten Einsatz gerufen werden“, sagt Thomas Müller.

Alkohol und feuerwerksbedingte Verletzungen

Die Sanitäter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) hatten in den vergangenen Jahren zu Silvester gut zu tun, sagt Geschäftsführer Christian Karl. Alkohol und feuerwerksbedingte Verletzungen werden die Retter wohl auch dieses Jahr auf Trab halten. „Die Einsätze häufen sich ab dem späten Nachmittag und ebben auch erst gegen zwei Uhr in der Nacht wieder ab“, so Karl. Für eine kleine Feier auf der Wache sei da keine Zeit.

Bei der Sömmerdaer Polizei werden in der Silvesternacht mehr Beamte im Einsatz sein, als in einer üblichen Nachtschicht, berichtet eine Polizeisprecherin. Neben den zusätzlichen Kräften aus den eigenen Reihen seien auch Beamten der Einsatzunterstützung aus Erfurt im Raum Sömmerda unterwegs.

Ruhestörungen und Streitigkeiten

Vor allem Ruhestörungen, kleinere Streitigkeiten, Sachbeschädigung und Körperverletzungen fordern die Polizisten zu Silvester, so die Sprecherin. Das beginne meist schon in den frühen Abendstunden und ebbe auch erst relativ spät ab. Zeit für einen kleinen Plausch unter Kollegen sei in einer solchen Nacht nicht drin.