Erfurt Vier Angeklagte müssen sich vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt wegen Mordes verantworten. Sie stehen unter Verdacht, im Februar 2014 bei Apolda eine Frau ermordet zu haben.

Vier Angeklagte im heutigen Alter zwischen 43 und 61 Jahren sollen vor knapp 20 Jahren am Mord an der damals 34-jährigen Doreen S. in Schöten bei Apolda beteiligt gewesen sein. Ab Montagnachmittag müssen sich die Männer vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt wegen Mordes verantworten. Insgesamt sieben Schüsse wurden am zeitigen Morgen des 16. Januar 2004 auf die junge Frau in ihrem VW Beetle abgegeben, als sie auf dem Weg zur Arbeit war. Einer traf sie tödlich am Kopf.

Ehemann soll zum Mord an seiner Frau angestiftet haben

Laut Staatsanwaltschaft Erfurt wird den drei jüngeren Angeklagten vorgeworfen, der Frau gegen 3.45 Uhr aufgelauert zu haben. Einer soll dann aus kurzer Entfernung die Schüsse abgegeben, einer die Tat abgesichert und der dritte das Fluchtauto gefahren haben. Der Ältere der Angeklagten soll die drei Männer zum Mord an seiner Ehefrau angestiftet haben. Dafür soll der Mann laut Staatsanwaltschaft 30.000 Euro bezahlt haben.

Mordkommission hat sich den Altfall vor zwei Jahren erneut vorgenommen

Seit März dieses Jahres befinden sich die Angeklagten in Untersuchungshaft. Auf die Spur der mutmaßlichen Täter sind die Kriminalisten der Mordkommission beim Landeskriminalamt offenbar auch nach Hinweisen eines Inhaftierten gekommen. Die Ermittlungen waren vor etwa zwei Jahren erneut aufgenommen worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ein Anstifter für einen Mord wie ein Täter bestraft.