Sömmerda. Das Team der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda liefert per Rad Medien aus und hat so manchen Tipp für Eltern parat.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausleihen, vorlesen, ausmalen

„Wir sind vor Ort, aber unsere Türen bleiben verschlossen. Unser Haus ist so still.“ – Seit Mitte März, seit der Corona-bedingten Schließung, ist das Team der Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda darum bemüht, auch während der Schließzeit immer mit seinen Nutzern in Kontakt zu bleiben, diese mit geistiger Nahrung zu versorgen, die für viele Menschen ein wichtiges Grundbedürfnis ist. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Schon kurz nach Beginn der Schließzeit wurde die Idee des kontaktlosen Lieferservice geboren (wir berichteten) und erfreut seither viele Leser. Per Telefon oder Mail können die Medienwünsche mitgeteilt werden, und vorrätige Medien werden am nächsten Werktag vom gesamten Team der Bibliothek ausgefahren und in den Briefkasten eingeworfen. Entliehene Medien werden wie üblich vorbestellt. Die Rückgabe der Medien ist jederzeit über den Rückgabekasten am Seiteneingang der Bibliothek möglich.

Großes Interesse an Lieferdienst

Genutzt hat diesen Lieferservice beispielsweise Familie Wofra für Kinderbücher, ein Gesellschaftsspiel und neue Hörfiguren für die Tonie-Box. Mit einem selbst gebackenen Brownie als süßes Dankeschön hat der 12-jährige Liam „Lieferantin“ Anne Schmidt überrascht.

Über 80 Bestellungen wurden insgesamt seit Beginn der Lieferaktion bereits ausgefahren, freut sich das Bibliotheksteam über das große Interesse.

Alle Medien, deren Leihfristen innerhalb der Schließzeit ablaufen, gelten bis zur Wiedereröffnung als „automatisch verlängert“. Mahngebühren werden aus diesem Grund nicht erhoben. Vorbestellungen bleiben bestehen und können nach der Wiedereröffnung wie gewohnt abgeholt werden.

Thüringenweite Online-Bibliothek

Genutzt werden kann aber auch die thüringenweite Online-Bibliothek ThueBIBnet, zum Beispiel über die Onleihe-App für Smartphones und Tablets. Aufgrund der rasant gestiegenen Nachfrage wurden hier bereits neue Medien in größerer „Auflage“ gekauft.

Doch das Bibliotheksteam liefert nicht nur Bücher und Co. aus, es hat auch so manchen Tipp parat gerade für Eltern, deren Kinder derzeit bekanntlich Kita oder Schule nicht besuchen dürfen.

Tipps für Eltern mit Kita- und Schulkindern

Ganz oben auf der Empfehlungsliste stehen das Vorlesen oder das gemeinsame Lesen eines Buches. Wer das Vorlesen multimedial gestalten möchte, wird bei Angeboten wie dem TipToi-Stift oder der LeYo!-Lese-App fündig. Diese funktioniert so, dass die Inhalte der LeYo!-Bücher mittels einer App auf dem Smartphone oder Tablet zum Leben erweckt werden. Sowohl TipToi-Bücher mit dem dazugehörigen Stift als auch LeYo!-Bücher können über den kostenlosen und kontaktlosen Lieferdienst der Sömmerdaer Bibliothek derzeit ausgeliehen werden.

Ein weiterer Tipp ist die App „Einfach vorlesen“. Jede Woche werden über diese App neue Vorlesegeschichten kostenlos angeboten.

Und dann gibt es auch noch die Mal-Aktion „Illustratoren gegen Corona“. Dafür stellen Illustratoren im Internet ein paar ihrer Werke zu Verfügung. Und zu privaten Zwecken dürfen diese Bilder heruntergeladen und nach Herzenslust ausgemalt werden.

Hier gibt es weitere Informationen: www.thuebibnet.de www.open.dreysehaus.de www.illustratoren-gegen-corona.de www.einfachvorlesen.de www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona.de