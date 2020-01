Austauschschüler aus Erfurt im Zulu-Land

Gemeinsam mit fünfzehn deutschen Austauschschülern von „International Experience“ reiste ich in meinen ersten längeren Ferien für zehn Tage in den Norden Südafrikas in die Provinz KwaZulu-Natal. Nach einem Flug aus Kapstadt in das 1200 km entfernte Durban empfingen uns die Guides Sipho, Sandile und Phinisile. Die drei sind Ende zwanzig und in Afrika aufgewachsen.

Familiengeschichten der Guides

Auf der langen Autofahrt in das Inland Südafrikas unterhielten wir uns mit den dreien und freundeten uns schnell an. Sipho aus Lesotho erzählte uns, wie sehr er seine Heimat Lesotho, voll mit schneebedeckten Gipfeln und langen Tälern, hier im kargen KwaZulu-Natal vermisse. Hier hatte er aber vor Kurzem eine Familie gegründet und möchte bald sogar heiraten, allerdings ist das ziemlich teuer. Die Familie der Frau bekommt nämlich Geschenke – traditionell sind das mehrere Dutzend Kühe. Sandile wuchs mit seiner Schwester Phinisile in KwaZulu-Natal auf und hat drei Frauen, was hier nicht unüblich ist. Er ist stolz, 10 der 12 offizielle Sprachen Südafrikas fließend zu sprechen, alle außer Zeichensprache und Afrikaans.

Sandile spricht zehn Sprachen Südafrikas

Das ist ziemlich cool: andere prahlen mit Deutsch, Englisch und Italienisch und er mit Xhosa, Zulu, Sotho und Tswana. Nach drei Stunden Busfahrt kauften wir das Essen für die nächsten Tage, vor allem Maismehl, Bohnen und Reis. Später hielten wir an einer kleinen, von deutschen Missionaren im 17. Jahrhundert erbauten Schule mit Internatsteil. Dort lernen ca. 150 Schüler mit Deutsch als Pflichtfach. Der Lehrer, der uns stolz die Schule und das deutsche Museum zeigte, kam aus Leipzig und war hierher ausgewandert.

Zu Besuch in kleiner Familiensiedlung

Wir verließen nun die herkömmlichen Straßen und erreichten am späten Nachmittag das erste Homestead, also die Siedlung einer Familie. Meistens besteht eine solche Siedlung aus vier Häusern, je nachdem wie

Marek Teichler hat im Zulu-Land einen kleinen Freund gefunden. Foto: Marek Teichler

groß die Familie ist und wieviel Geld sie hat. Die meisten Häuser sind rund mit Strohdach und Steinfußboden und haben Strohmatten statt Betten. Es gibt aber auch kleine eckige aus grober Erde und Holz. Gekocht wird über offenem Feuer in einer der Hütten.

Ernährung über Eigenversorgung

Am Abend kamen alle zusammen: Kinder, Mütter, Großmütter und wir Deutschen. Eines der Mädchen konnte Englisch und berichtete uns stolz, dass sie jetzt auf die High School geht, nur zwei Stunden zu Fuß von hier. Die Männer arbeiten in der Stadt und sind nur selten zu Hause. Auch wenn das meiste selber angebaut wird und jede Familie Ziegen, Hühner und Kühe hat, braucht man Geld, um das Land, auf dem man wohnt, zu kaufen, die Häuser zu bauen und um Kleidung und Strom zu bekommen.

Siebenstündige Wanderung

Am nächsten Morgen starteten wir zu einer siebenstündigen Wanderung. Sipho erzählte uns vom Buren-Krieg gegen die Briten in dieser Gegend. Da die Zulus gewannen, kommen hier heutzutage kaum Weiße hin. Wir sind also quasi Hoffnungsträger für eine Zukunft mit gemischten Nationalitäten und Kulturen und wurden auf dem ganzen Weg fröhlich begrüßt. Nach einer Weile kam uns das High-School-Mädchen mit einem Wasserkanister auf dem Kopf entgegen. Sie war schon sehr früh aufgestanden, hatte das Wasser aus dem Tugela River geholt und würde es jetzt zum Trinken abkochen. Meist ist das die einzige Möglichkeit Wasser zu bekommen, auch wenn der Fluss weit entfernt ist. Viele kleine Jungs begrüßten uns am nächsten Homestead und zeigten uns den Garten mit Süßkartoffeln und die Tiere: Kühe, Schweine, Ziegen und Hühner.

Teilnahme an einem großen Dorffest

Am Wochenende sollte es eine Zeremonie zu Ehren zweier junger Männer geben, die ihren Eintritt in das Erwachsenenleben feiern. Ein Bulle und eine Kuh wurden mit einem Lasso gefangen und mit einem langen Messer getötet, wir konnten kaum hinschauen. Das Blut wurde gesammelt und eine Nacht in die Häuser gestellt, damit die Ahnen an dem Fest teilhaben können. Ich musste mit einem anderen deutschen Schüler je ein Bein der Kuh halten, damit diese gehäutet werden konnte.

Eine Kuh ist sehr wertvoll, sie kostet 15.000 Rand, also ca. 900 Euro. Zum Höhepunkt des Festes am Sonntag kamen mindestens 600 Leute, fast alle in traditioneller Kleidung.

Mitarbeit beim Hausbau einer Familie

An den nächsten beiden Tagen halfen alle Jungs, ein Haus in der Nähe fertigzustellen. Es fehlten nur noch drei Reihen Steine und das Dach. Die Baumaterialien sind schlichte graue Steine und Zement, den wir mit Erde und Wasser anrührten. Am nächsten Tag montierten wir das Blechdach, dann waren wir fertig.

Die letzten Tage unseres insgesamt zehntägigen Aufenthalts in KwaZulu-Natal verbrachten wir auf Safari und wohnten in einer einfachen Lodge, die uns im Vergleich zu den Homesteads wie ein Luxuspalast vorkam. Es ist kaum zu glauben, wie anders das Leben hier ist, wie wenig die meisten haben und wie glücklich sie sind.

Marek Teichler aus Erfurt absolviert ein Schuljahrin Südafrika und berichtet sporadisch für unsere Leser.