In Westaustralien suchen Einsatzkräfte eine hochradioaktive Kapsel, die vom Lkw eines Unternehmens gefallen ist. Sie ist Teil eines Geräts, das zur Messung der Dichte von Eisenerz verwendet wird. Die Kapsel ist nur wenige Millimeter groß und ging auf einer 1400 Kilometer langen Strecke verloren.

Schwierige Suche nach radioaktiver Kapsel in Westaustralien

In Australien sorgt gerade eine Nachricht für Aufsehen: Rio Tinto, einer der weltgrößten Eisenerzhersteller, hat im weitläufigen Bundesstaat Westaustralien während eines Transports . Nun haben die Behörden ein Mammutprojekt in Angriff genommen und suchen eine 1400 Kilometer lange Straße nach dem winzigen Objekt ab, das einen Durchmesser von nur sechs Millimetern und eine Länge von acht Millimetern hat. Die Kapsel ist trotz ihrer winzigen Größe ausgesprochen gefährlich: Sie enthält Cäsium-137, das bei der Kernspaltung von Uran entsteht und eine Halbwertzeit von 30 Jahren hat.

Nachdem die Behörden einen Diebstahl ausschließen, steckt anscheinend große Schlamperei dahinter. Vermutlich ist die Kapsel aus ihrer Verpackung und durch ein kleines Loch im Lastwagen gefallen, nachdem sich ein Bolzen gelöst hat.

Ein am Freitag, den 27. Januar 2023, aufgenommenes Bild einer kleinen runden, silbernen Kapsel mit radioaktivem Cäsium-137. Foto: Department of Fire and Emergency Services WA via AAP/dpa

Für Rio Tinto ist dies jedoch bei Weitem nicht der erste Skandal: Der Bergbaukonzern hat sich in der Vergangenheit noch weitaus schwerwiegendere Fauxpas geleistet.

Australien: Vergewaltigungen und eine „entsetzliche Bandbreite von Verhaltensweisen“

Erst im Juni des vergangenen Jahres war der Konzern in den Schlagzeilen, als ein Bericht auf sexuelle Gewalt und Belästigung in australischen Minencamps aufmerksam machte. Auch hier war der Tatort Westaustralien, wo die Arbeiter aufgrund der extremen Distanzen für ihre Schichten ein- und ausgeflogen werden und auch hier war Rio Tinto eine der Firmen, in denen Arbeiterinnen einer „entsetzlichen Bandbreite von Verhaltensweisen“ ausgesetzt waren, wie es damals hieß. Ein Opfer berichtete beispielsweise, wie sie „bewusstlos geschlagen“ worden sei und als sie aufwachte, „ihre Jeans und Unterhose um ihre Knöchel herum“ vorgefunden habe.

Dieser spezielle Vorfall muss sich nicht bei Rio Tinto abgespielt haben, doch die Firma gestand selbst ein, von derartigen Vorfällen besonders betroffen zu sein. Eine Untersuchung innerhalb des Unternehmens ergab, dass innerhalb von fünf Jahren mehr als 20 Frauen tatsächliche oder versuchte Vergewaltigungen oder sexuelle Übergriffe gemeldet hatten. Der Konzern kündigte etwa einem Dutzend Arbeitern wegen Übergriffen auf Kolleginnen.

Entfernung von Newman nach Perth Foto: Grafik: A. Zafirlis; Redaktion: M. Lorenz

Rio Tinto: Konzern hat kein Interesse an Kulturerhalt

2020 war Rio Tinto sogar über mehrere Monate hinweg in den Nachrichten gewesen. Damals sprengte der Bergbaukonzern eine bedeutsame indigene Kulturstätte: Die Höhlen der Juukan-Schlucht in Westaustralien zeigten nicht nur eine kontinuierliche menschliche Besiedlung seit 46.000 Jahren auf, sie waren auch Fundort bedeutender Artefakte wie ein 28.000 Jahre altes Tierknochenwerkzeug und ein 4000 Jahre alter Gürtel aus geflochtenem Menschenhaar.

Doch die Höhlen standen dem Abbau von etwa acht Millionen Tonnen hochwertigem Eisenerz im Weg, das einen geschätzten Wert von 132 Millionen Australischen Dollar oder umgerechnet über 85 Millionen Euro hatte. Finanzielle und wirtschaftliche Gesichtspunkte wurden demnach über den Kulturerhalt gestellt. Einige Monate später mussten drei Spitzenkräfte deswegen schließlich ihre Posten räumen, darunter der damalige CEO Jean-Sebastien Jacque. Auch die Kosten für den Wiederaufbau der Höhlen musste die Bergbaufirma tragen.

Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen in Australien

Weitere Eingeständnisse machte der Bergbaukonzern 2021. Damals erklärte sich Rio Tinto nach jahrzehntelangem Druck schließlich bereit, Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit seiner Mine auf der Pazifikinsel Bougainville untersuchen zu lassen. Diese operierte zwischen 1972 und 1989 und brachte die Einheimischen wegen der Umweltschäden und der Verteilung der Gelder so sehr gegeneinander auf, dass letztendlich ein Bürgerkrieg ausbrach. Es wird geschätzt, dass rund 20.000 Menschen damals ihr Leben verloren.

2016 war der Konzern wegen des „Verdachts auf Korruption“ in Äquatorialguinea ins Visier der Behörden geraten. Dort sollte eine Eisenerzlagerstätte erschlossen werden. Rio Tinto hatte sich letztendlich selbst angezeigt, nachdem eine interne Untersuchung zu dem Schluss kam, dass Millionen Dollar für sogenannte „Beratungsleistungen“ geflossen waren. Auch dieser Skandal kostete zwei Top-Manager ihren Job.

Die im Outback verlorene radioaktive Kapsel reiht sich damit in eine lange Liste an Skandalen ein, die sich der britisch-australische Konzern in den vergangenen Jahren geleistet hat. Ob dieser „winzige“ Fauxpas auch einen Top-Manager seinen Job kosten wird, ist bisher noch unklar. Vonseiten Rio Tintos hat man sich zumindest bereits offiziell für das Versäumnis entschuldigt.