Aston Martin startet Supersportwagen DB12

Monaco (dpa/tmn) Aston Martin beginnt mit der Erneuerung seiner Modellpalette: Den Anfang macht der DB11-Nachfolger DB12. Er geht nun erst als Coupé an den Start und im nächsten Jahr auch wieder als Cabrio.

Wachablösung bei Aston Martin. Noch im Sommer ersetzt der Supersportwagen DB12 den Vorgänger DB11. Die Preise stehen noch nicht final fest, sollen aber bei etwa 225 000 Euro beginnen, teilte der britische Hersteller mit.

Dafür gibt es einen optisch wie technisch gründlich weiterentwickelten Zweitürer, der innen mit dickerem Leder, schmuckeren Nähten, bequemeren Sitzen und einem neu gestalteten Bediensystem sowie eigenem Infotainment feiner ausgeschlagen ist. Obendrein bekommt der DB12 einen stärkeren Motor, so Aston Martin weiter.

Die Leistung steigt auf 680 PS

Denn es bleibt zwar beim 4,0 Liter großen V8-Turbo des Kooperationspartners Mercedes-AMG. Aber mit neuer Peripherie und anderer Software steigt die Leistung um rund 30 Prozent: 500 kW/680 PS und 800 Nm stehen jetzt im Fahrzeugschein. Die Fahrleistungen verbessern sich entsprechend: Der Standartsprint von 0 auf 100 km/h gelingt künftig in 3,6 Sekunden und maximal sind 325 km/h möglich.

Nach dem Coupé will Aston Martin im Frühjahr auch ein DB12 Cabrio bringen und hat danach noch mehr vor: „Wir stehen am Anfang einer großen Modelloffensive und erneuern jetzt in kurzer Folge unsere gesamte Palette“ äußerte sich ein Firmensprecher.