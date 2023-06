Dacia Spring Extreme Electric 65: Erschwingliches Quartett

Der brandneue schieferblaue Dacia Spring Extreme Electric 65 macht mit seinem attraktiven Mini-SUV-Design äußerlich schon was her.

Wien. Neuvorstellung: Dacia führt die Topausstattungslinie „Extreme“ für Spring, Sandero Stepway, Duster und Jogger ein.

Dacia hat sich seit dem Deutschland-Start im Sommer 2005 mächtig gemausert. Die Marke hat hierzulande „mittlerweile 862.000 Fahrzeuge verkauft“, berichtete Thilo Schmidt, Managing Direktor von Dacia Deutschland, zur internationalen Fahrpräsentation „Dacia goes Extreme“ in der Nähe von Wien.

„2022 war für uns ein wegweisendes Jahr: 2,3 Prozent Gesamtmarktanteil in Deutschland, 5 Prozent Privatmarktanteil. Das sind Rekordwerte für die Marke Dacia. Und darauf sind wir besonders stolz: Nummer sechs im Privatmarkt.“ Dabei konnte sich Dacia mit drei von seinen vier Modellen unter den Top 20 der meistverkauften Autos im Privatmarkt behaupten.

Das liegt sicher auch mit an den erschwinglichen Preisen. Das bleiben sie ebenfalls für alle Dacias mit der neuen Topausstattungslinie „Extreme“. Dazu gehören einzigartige Designelemente, die Hinweise auf die Natur geben. Hiermit sollen besonders outdoor-orientierte Dacia-Liebhaber angesprochen werden. Eine gute Möglichkeit bietet sich dafür im Dacia Jogger mit dem „Sleep Pack“ (1500 Euro). Ruckzuck lässt sich mit dieser Innovation ein 45 Kilo Holzbehälter in ein mobiles Doppelbett für zwei Personen verwandeln.

Kupferne Einfassungen in der Mittelkonsole und den Lüftungsöffnungen. Foto: Bernd Scheffel

Zu den Extreme-Details gehört die neue Zedern-Grüne Lackierung und das Schiefer-Blau beim Spring Electric 65 sowie zahlreiche Ausstattungselemente in Kupferfarbe. Die Extreme-Ausstattungslinie ist sowohl für den Dacia Sandero Stepway (ab 17.100 Euro), Dacia Duster (ab 20.050 Euro) als auch den Dacia Jogger (ab 19.700 Euro) mit allen Motorisierungen kombinierbar. Lediglich der vollelektrische Dacia Spring ist in der Extreme-Ausstattung exklusiv nur für die brandneue Antriebsvariant Electric 65 zu haben.

Dank der Umweltprämie (6750 Euro) ist er für 17.372,50 Euro verhältnismäßig günstig zu haben. Der 1800 Euro preiswertere Dacia Spring Essential Electric 45 ist nach wie vor im Angebot. Doch der Mehrpreis kann sich durchaus auszahlen. In der City sprintet der Spring Extreme Electric 65 aus dem Stand in 3,9 Sekunden bis an die 50 km/h-Marke. Damit ist er immerhin um 1,9 Sekunden fixer als der Spring Electric 45.

Auf offener Strecke hat sich die Zeit für die Beschleunigung von 80 auf 120 km/h fast halbiert (13,5 s gegenüber 26 s). Mit solchen Sprintergebnissen könnte man sich gefahrlos an den Autobahnauffahrten einfädeln. Weit genug kommt der 65-PS-Spring auf alle Fälle. 220 Kilometer im kombinierten WLTP-Zyklus sind durchaus keine utopischen Werte. Im Stadtverkehr sollen sogar 305 Kilometer drin sein.

Dacia Spring Extreme Electric 65

Motor: Synchron-Elektromotor Leistung: 48 kW (65 PS)

Drehmoment: 113 Nm bei 500 – 4060 U/min

Antriebsart: Vorderrad

Getriebeart: Automatisches Untersetzungsgetriebe

0 auf 100 km/h: 13,7 s

Spitze: 125 km/h

Reichweite (WLTP): 220 km Stadtzyklus: 305 km

Batterie-Nennwert: 26,8 kWh

Laden, Haushaltssteckdose: 8:28 Stunden

Verbrauch: 14,5 kWh/100 km Länge: 3734 mm. Breite: 1770 mm. Höhe: 1513 mm

Radstand: 2423 mm

Wendekreis: 9,5 m

Leergewicht: 1050 kg

Zul. Gesamtgewicht: 1300 kg

Kofferraumvol.: 290 – 1100 l

Zuladung: 250 kg

Preis (mit Elektro-Bonus): 17.372,50 Euro