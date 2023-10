Hell und auffällig als Fußgänger sicher durch den Herbst

Stuttgart (dpa/tmn) Der Herbst ist golden und bunte Blätter tanzen? Mag manchmal so sein. Aber oft ist er dunkel, nass und für Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger gefährlich. So erhöhen Sie jetzt ihre Sichtbarkeit.

Auffallen bringt mehr Sicherheit - das gilt in der dunklen Jahreszeit für Fußgänger im Straßenverkehr. Denn dann steigt laut Dekra vor allem für sie die Gefahr, übersehen zu werden.

Für mehr Sicherheit kann alles sorgen, was auch aus gewisser Distanz noch ins Auge springt. So zählt Dekra helle, kontrastreiche Kleidung und retroreflektierende Elemente an Kleidung oder Taschen auf. Solche Elemente sind besonders wirksam, wenn sie dort angebracht werden, wo Bewegung im Spiel ist - also etwa an den Beinen und Füßen.

Wer über die Straße will, macht das an Ampeln, Zebrastreifen oder Fußgängerfurten - und stets auf direkten Weg, schnell heraus aus der Gefahrenzone. Meiden: Stellen, die schlecht einsehbar sind, etwa zwischen parkenden Autos oder wo andere Dinge die Sicht behindern.