Am Montag hat der Umbau der Kreuzung am Dammweg, Ilmenauer Straße in Arnstadt begonnen. Die Umleitung führt durch die Innenstadt und wird in Stoßzeiten für Chaos sorgen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt - hier René Schmidt - dürfen natürlich die Baustelle befahren.