Kawumms: In einem Streitfall ging es um einen Ast, der nachts auf ein Auto fiel. Den Schaden wollte die Besitzerin von der Stadt ersetzt bekommen.

Klage gegen Stadt Morscher Ast beschädigt Auto: Stadt will nicht zahlen

Frankfurt/Main (dpa/tmn) Städte müssen Straßenbäume kontrollieren und sicherstellen, dass von den Bäumen keine Gefahr für den Verkehr ausgeht. Unterlassen sie dies, können die Kommunen haftbar gemacht werden.

Bäume sorgen für Grün in der Stadt und verbessern das Klima. Doch können sie auch gefährlich werden, etwa durch morsche, herunterfallende Äste. Daher müssen Städte die Straßenbäume regelmäßig kontrollieren.

Dabei reicht in der Regel ein jährliches Intervall aus. In einigen Fällen können aber kürzere Intervalle und besondere Untersuchungen nötig werden. Bleiben diese dann aber aus, kann eine Stadt entstandene Schäden zahlen müssen.

Das zeigt ein Urteil (Az.: 1 U 310/20) des Oberlandesgerichts (OLG) Frankfurt am Main, auf das die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist.

Ast knallt auf Kleinwagen - Totalschaden

Im besagten Fall hatte eine Frau ihren Kleinwagen in einem städtischen Wohngebiet geparkt. Nachts brach von einer Robinie auf dem Gehweg ein großer Ast ab und prallte aufs Auto. An diesem entstand ein Totalschaden. Die Frau verklagte die Stadt auf Schadenersatz. Das Verfahren zog sich bis vors OLG Frankfurt am Main.

Diese Instanz bestätigte ein vorangegangenes Urteil, das der Frau einen Schadenersatz von rund 6500 Euro zugesprochen hatte. Im Verfahren hatte sich herausgestellt, dass die Stadt den betreffenden Baum zwar ein Jahr vor dem Schadenfall kontrolliert hatte.

Beim Baum wären besondere Untersuchungen erforderlich gewesen

Und in der Regel reiche es auch aus, wenn auch ältere, geschädigte Straßenbäume nur einmal jährlich kontrolliert werden. Dabei gilt ein Blick unter anderem auf Beschädigungen oder Frostrisse. Der betreffende Baum hätte allerdings „sichtbare Vitalitätsbeeinträchtigungen“ gezeigt.

Daher wäre eine gesonderte Untersuchung der Baumkrone erforderlich gewesen, was die verklagte Stadt aber nicht durchgeführt hatte und daher nun Schadenersatz leisten musste.