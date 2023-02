Nach Aus für Verbrenner-Autos: Thüringen steht weiter Weg zu flächendeckender E-Mobilität bevor

Jena. Familientaugliche Elektroautos können sich derzeit nur Besserverdienende leisten. Das ist aber nicht das einzige, was sich ändern muss.

Tino Zippel, stellvertretender OTZ-Chefredakteur, kommentiert das Ende für neue Verbrenner ab 2035: Die Europäische Union hat beschlossen, dass ab 2035 keine Pkw mit Verbrennermotor mehr neu zugelassen werden dürfen.

Diese Entscheidung hat Auswirkungen auch auf die Thüringer Wirtschaft. Etliche Automobilzulieferer müssen neue Produktfelder finden. Der Umbau auf E-Mobilität stellt aber auch die Kommunen vor neue Herausforderungen. Ein Bauprogramm muss starten, um die Stromnetze zu stärken und so zusätzliche Ladepunkte zu ermöglichen.

Wie wird das Laden in Großwohngebieten realisiert?

Im Einfamilienhaus, im Idealfall mit Solarzellen auf dem Dach und Stromspeicher im Keller, lässt sich das regelmäßige Auto-Nachladen noch bewältigen. Aber wie ist es in großen Wohngebieten, in denen Bewohner Tag für Tag aufs Neue einen Parkplatz suchen? In Jena-Lobeda oder Gera-Lusan? Hier braucht es deutlich mehr Ladestellen, gern auch an Laternen. Was aber nicht das Problem klärt, dass möglichst dann geladen werden muss, wenn viel Solar- und Windenergie anliegt, damit der Strom umweltfreundlich, verfügbar und bezahlbar ist.

Tino Zippel ist stellvertretender OTZ-Chefredakteur. Foto: Peter Michaelis

In den nächsten Jahren sind Fortschritte bei der Energiedichte der Akkus zu erwarten, so dass die bei vielen noch immer, aber oft zu Unrecht bestehende Reichweitenangst kein Kontra-Argument mehr ist.

Elektrofahrzeuge wegen hoher Preise für viele nicht erschwinglich

Der wichtigste Punkt für die Akzeptanz der Elektromobilität liegt aber im Preis. Familientaugliche Modelle kosten zwischen 45.000 und 80.000 Euro – erschwinglich ist das höchstens für Besserverdienende oder für Firmen. Es braucht einen massiven Preissturz, gerade auch bei Modellen heimischer Hersteller, wenn sie den Kampf mit den chinesischen Autobauern nicht verlieren wollen. Die schicken sich bereits wie bei den Smartphones an, den Weltmarkt zu erobern.