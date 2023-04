Neue Vollsperrungen ab Montag im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Die Bauarbeiten am neuen Kreisverkehr im Zuge der B 90 in Leutenberg dauern an. In Richtung Steinsdorf wird auch in der nächsten Woche noch nichts gehen.

Rudolstadt/Saalfeld. Zwischen Gräfenthal und Creunitz wird nun mit Straßenbauarbeiten begonnen. Unterdessen ist Birkigt eine Woche lang nur über den Feldscheunenweg erreichbar.

Ein paar Straßensperrungen wie an der B88 in Uhlstädt werden mit dem Ende der zweiwöchigen Osterferien in Thüringen wieder aufgehoben, dafür kommen neue hinzu. In Gräfenthal beginnt am Montag der lange geplante und mehrmals verschobene Bau der Meernacher Straße, die größte Straßenbaumaßnahme des Kreises Saalfeld-Rudolstadt für die nächsten Jahre. Die Verbindung zwischen Gräfenthal und Creunitz wird deshalb voll gesperrt.

Eine Umfahrung der Baustelle erfolgt über Spechtsbrunn und die Kalte Küche. Der entsprechende Weg war zuvor ausgebaut worden. Gut vier Millionen Euro kostet die Baumaßnahme an der K174, die in drei Abschnitten zwischen 2023 und 2025 umgesetzt werden soll. Rund 1,7 Millionen Euro beträgt der Anteil des Landkreises. Den Zuschlag für die Umsetzung erhielt das Saalfelder Unternehmen August Dohrmann GmbH.

Meernacher Straße wird in drei Jahresscheiben saniert

Umgesetzt wird die grundhafte Erneuerung gemeinsam mit dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) und der Thüringer Energienetze GmbH & Co KG (TEN). Der ZWA nutzt den Straßenbau, um den Abwasserkanal und die Trinkwasserleitung auszutauschen, die TEN verlegt die Straßenbeleuchtung neu. Insgesamt werden 880 Meter Straße gebaut. Neben dem Ausbau der Straße ist teilweise die Erneuerung der Ufermauer des Arnsbaches erforderlich, da diese zum Teil die Stützfunktion für die Kreisstraße übernimmt und somit die erforderliche Standsicherheit aufweisen muss.

Eine neue Vollsperrung, allerdings nur für eine Woche, gibt es ab Montag auch an der Zufahrt nach Birkigt. Statt über die K151 dann bis voraussichtlich 24. April über den Feldscheunenweg erreichbar.

Weiterhin gesperrt bleibt die K166 in Leutenberg ab dem Kreisverkehr in Richtung Steinsdorf. Hier soll aber die Verbindung in Richtung Hockerda/Saalfeld wieder nutzbar sein.