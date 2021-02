Aufgrund der aktuellen Thüringer Coronaverordnung zum pandemieangepassten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht an den Schulen fahren die Linienbusse der KomBus in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla ab Montag, 22. Februar, wieder laut Schulfahrplänen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Das teilte das regionale Nahverkehrsunternehmen in dieser Woche mit.