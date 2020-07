Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bachra als Teil der Hohen Schrecke

Heft 20 des Hohe-Schrecke-Journals ist gerade erschienen und stellt unter anderem eine weitere touristische Attraktion neben der Hängebrücke vor: den Erlebnispfad Rabenswald, der im August als neues Angebot für Familien eröffnet wird. Das Heft gibt auch Einblick, wie die Naturstiftung David das Plateau der Hohen Schrecke renaturierte und welchen Arten dies zugutekommt. Ihre Artenkenntnisse erweitern können Interessierte in einem Artikel über die in der Hohen Schrecke heimischen Spechte. Ein Rückblick auf die Aktivitäten im Projektgebiet zeigt außerdem, dass die Region trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nicht stillstand.

Wie in jedem Journal finden sich auch in Nr. 20 regionale Terminankündigungen sowie das traditionelle Kreuzworträtsel. Und es wird wieder eine Gemeinde in der Hohen Schrecke vorgestellt – diesmal Bachra im Landkreis Sömmerda. Verwiesen wird unter anderem auf die Turmwindmühle, auf das Ehrenmal am Ortseingang, auf das Schloss, die Mehrzweckhalle und das historische Bahnhofsgebäude. Naturführerin Petra Kohlmann gibt einen Wandertipp: vom Parkplatz am Schloss geht es zur Rosenmühle und über den Kreuzweg zurück.

Das Hohe-Schrecke-Journal wird kostenlos an alle Haushalte in der Region verteilt.