Bachra: Gemeindehaus soll saniert werden

„Wer so was heutzutage verkauft, müsste mit dem Klammersack gepudert sein“, sagt Dietmar Merk kategorisch. Da macht der Bauausschuss des Rastenberger Stadtrates, dessen Vorsitzender Merk ist, gerade einen Gang durch eine kommunale Immobilie am Von-Werthern-Platz. Direkt neben dem Schloss und in Nachbarschaft zu Feuerwehr, Fest-/Parkplatz und Bürgerhalle angeordnet, ist das von der Lage her ein Filetstück. Baulich ist es das eher nicht. Bürgermeisterin Beatrix Winter vermerkt Investitionsstau, auch wenn, wie Merk betont, Anfang der 90er schon einmal eine Teilsanierung (Fenster, Heizung) erfolgte. Ortschaftsbürgermeister Andreas Weber sieht Potential: „Wo bei uns was ordentlich ist, wird es auch gemietet!“ Denn das Gebäude, in dem neben dem Gemeinderaum und dem Refugium des Gemeindearbeiters auch Platz für Vereine ist, verfügt auch noch über vier Wohnungen. Drei sind vermietet, eine steht leer. Gemacht werden müsste etwas. Winter hat bei der Thüringer Aufbaubank nachgefragt. Die Experten seien gerade im Urlaub, aber theoretisch wäre eine Förderung bis 80 Prozent möglich, habe sie erfahren. Im Bauausschuss hält man selbst eine freie Finanzierung unter den heutigen Bedingungen für überlegenswert.