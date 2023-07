Berlin. Zehn Prozent der Straftäter sitzen hierzulande unschuldig in Haft, so Rechtsexperte Burkhard Benecken. Warum es zu Fehlurteilen kommt.

Der Tod der Lieselotte Kortüm sorgte 2008 für einiges Aufsehen, ging als „Badewannen-Mordfall“ ins öffentliche Gedächtnis ein. Die 87-Jährige war im Oktober desselben Jahres tot in ihrer Badewanne gefunden worden. Die Polizei ermittelte wegen Mordes, ein Mörder war bald gefunden. Nur, dass es wahrscheinlich überhaupt kein Mord war, wie ein Münchener Landgericht unlängst befand.

Manfred Genditzki, der als Hausmeister für die verstorbene Seniorin gearbeitet und stets seine Unschuld beteuert hatte, ist nun ein freier Mann. Fast 14 Jahre saß er für einen Mord ein, den er gar nicht begangen hat. Das Schicksal des heute 63-Jährigen ist laut dem Marler Strafverteidiger Burkhard Benecken kein Einzelfall. „Hier wird deutlich, was passieren kann, wenn die Justiz irrt“, betont der Experte, der sich seit Jahren umfassend mit Fehlurteilen auseinandersetzt, zuletzt in seinem neuen Buch „Unschuldig verurteilt“. Seinen Schätzungen zufolge bleiben über 90 Prozent aller Fehlurteile unentdeckt.

Experte: Justiz urteilt oft voreingenommen

Ein wesentlicher Fallstrick sind laut Benecken falsche Zeugenaussagen. Da die menschliche Erinnerung nun mal sehr fehleranfällig sei, passiere es nicht selten, dass Zeugen sich irren. Hinzu komme, dass viele Gerichte nicht, wie sie es eigentlich müssten, im Zweifel für, sondern vielmehr gegen den Angeklagten urteilten. „In den Fällen, in denen es Unschuldige trifft, besteht häufig eine Voreingenommenheit“, so der Experte. „Im Prinzip ist das Urteil in den Köpfen der Richter schon vor Prozessbeginn gefällt.“

Lesen Sie auch:Kind muss 60 Tage in Haft – Menschenrechtler sind schockiert

Aus Ermittlungsdruck oder persönlichem Ehrgeiz drängten auch Polizei oder Staatsanwaltschaft allzu oft Unschuldige in die Rolle des Straftäters: „Auch im Fall von Herrn Genditzki hat man Zweifel an der Todesursache weggewischt und belastende Indizien zum Nachteil des Angeklagten ausgelegt.“

Burkhard Benecken (l.) ist Experte für Strafrecht und seit 15 Jahren in der Kanzlei Benecken & Partner in Marl tätig. Hier mit im Bild: Rechtsanwalt Dirk Giesen. Foto: Fabian Strauch / dpa

Oft sind es laut Burkhard Benecken auch mangelhafte Sachverständigengutachten, die die Ermittler zu Fehlurteilen verleiten. In Deutschland kann jeder, der eine gewisse Ausbildung besitzt, bei der Justiz als Experte auftreten. Die Folge seien, wie Benecken es ausdrückt, mitunter „katastrophale Gutachten“. Im „Badewannen-Mordfall“ musste die Verteidigung sehr dafür kämpfen, dass ein neues Gutachten überhaupt zugelassen wurde. „Auch das ist der Regelfall“, betont der Experte. Die Justiz übernehme in der Regel nur die Kosten für ein Gutachten, das trotz Mängeln oder Widersprüche oftmals hingenommen werde.

Neue Gutachten muss der Angeklagte aus eigener Tasche zahlen. „Das können viele nicht, weil solche Gutachten sehr teuer sind“, so Benecken. „Und selbst, wenn man ein Privatgutachten hat, das die Unschuld untermauert, wird es gerne wegen Voreingenommenheit abgewiesen, da der Gutachter vom Angeklagten bezahlt wird.“

Zu Unrecht verurteilt: „Verbrecher haben keine Lobby“

Wie viele Menschen in Deutschland bereits unschuldig zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, ist laut Burkhard Benecken ein völlig unerforschtes Gebiet. Studien gibt es darüber keine. Der erfahrene Strafverteidiger schätzt, dass mindestens zehn Prozent der Straftäter in deutschen Gefängnissen zu Unrecht einsitzen. „Verbrechen haben in Deutschland keine Lobby“, hält Benecken fest. „Es gibt auch keine Politiker, die sich für sie einsetzen, weil man damit keine Stimmen gewinnen kann.“ Zu Verbrechern zählten aber leider auch Menschen wie Manfred Genditzki.

Lesen Sie auch: „Schlimmste Mörderin“ Australiens nach 20 Jahren begnadigt

Ihm stehen nun rund 369.000 Euro Entschädigung zu. Die Summe ergibt sich aus dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, das zu Unrecht verurteilten für jeden erlittenen Hafttag 75 Euro zugesteht. Erst 2020 hatte der Bundestag entschieden, den Betrag von früher nur 25 Euro pro Tag anzuheben. Diskutiert wurden laut Benecken sogar 100 Euro – zu viel, wie die Abgeordneten letztlich befanden. Er selbst halte sogar 1000 Euro pro Tag für angemessen: „Ich glaube nicht, dass sich die Politik ein Bild vom Alltag in deutschen Gefängnissen macht.“

Entschädigung müsste viel höher ausfallen

„Als verurteilter Frauenmörder stand Herr Genditzki in der Gefängnishierarchie auf der untersten Stufe, sah seine Angehörigen über Jahre höchstens alle drei, vier Wochen“, gibt der Experte zu bedenken. „Wenn man sich also überlegt, was er in all den Jahren in Haft durchgemacht haben muss, ist die veranschlagte Entschädigungssumme verschwindend gering.“ Hinzu komme das Gefühl des Verrats: „Man vertraut einem Justizsystem, das einen so enttäuscht – diese psychologische Komponente kommt viel zu kurz.“

Große Hoffnung, dass die deutsche Justiz etwas aus ihrem neuerlichen Irrtum lernt, hat Burkhard Benecken nicht. Nach sollen Fällen sei das mediale Interesse oft groß. Erfahrungsgemäß folgen Ideen wie beispielsweise neue Standards bei den Sachverständigengutachten. „Solche Vorschläge werden kommen, aber schon in sechs Monaten wird niemand mehr darüber sprechen – bis zum nächsten Justizskandal. Meines Erachtens ändert sich nichts.“