Finneck-Vorstand Joachim Stopp, Sportlehrer Robert Silbermann (v.l.) und Schulleiter Henryk Kolodziej (r.) schauen in der neuen, hellen Turnhalle in die von IGB-Projektleiter Wolfram Beer (2.v.r) mitgebrachten Planzeichnungen für die Gestaltung der Außenanlagen.

Rastenberg. Die Arbeiten an der Turnhalle der Finneck-Gemeinschaftsschule Rastenberg liegen zeitlich und finanziell im Plan.

Bald heißt es „Sport frei!“ in der neuen Finneck-Turnhalle

Am Mittwoch war Schallprobe, genauer Beschallungsprobe. „Die Musikanlage funktioniert bestens. Wir haben es getestet und aus vollem Hals gesungen“, sagt Wolfram Beer. Mit nur ein paar wenigen Leuten in einer Halle, für die das Gesundheitskonzept bis zu 200 Leute zulässt, sollte das keinerlei Bedenken wecken. Beer ist der Projektleiter des Generalunternehmers IGB, der am Rastenberger Carl-Zeiss-Ring die Turnhalle für die Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ der Stiftung Finneck baut – und damit der Mann, der immer angerufen wird (wurde), wenn es irgendwo klemmt(e). „Er hat immer eine Lösung gefunden“, lobt Schulleiter Henryk Kolodziej Beer. Auch Sportlehrer Robert Silbermann lässt auf Beer nichts kommen. „Gestern sind auch endlich die beiden ausfahrbaren großen Basketballanlagen gekommen“, weist Silbermann Beer bei dessen Eintreffen auf die nächste Aufgabe hin.