Ballstedter Weihnachtsmann statt Schlitten mit Rasentraktor

Der Ansturm zum Jubiläum war enorm: „Abends um sechs war der Platz proppenvoll“, staunte Tom Walther, Burschenvater der Ballstedter Kirmesgesellschaft und Mitorganisator des Weihnachtsmarktes. Der erlebte seine zehnte Auflage und lockte auch etliche Neugierige aus den Nachbardörfern herüber – das angenehm trockene und milde Wetter trug seinen Teil dazu bei.

Und natürlich die Musik: „D’Mützen“, eine Zwei-Mann-Kapelle aus der Region Saalfeld, waren zum dritten Mal im Norden des Weimarer Landes zu Gast. Sie setzten mit Gitarre und Cajón auf bewährte Stimmungs-Klassiker, starteten ihr Konzert mit „Kling Klang“ von Keimzeit und streuten später auch ein paar weihnachtliche Melodien mit ein. Die Kirmesgesellschaft hatte die vom Sportverein ausgeliehenen Stehtische diesmal nicht rings um die Feuerschale aufgestellt, sondern als Zickzack-Schlange quer über den Dorfplan – so blieb vor der Bühne mehr Platz zum Tanzen.

Die Bühne war auch diesmal eine Leihgabe aus Oberhof: Mario Heinrich, seit sechs Jahren in Ballstedt heimisch, unterstützt seit Jahren als freiwilliger Helfer den Biathlon-Weltcup, leiht die Bühne von dort aus und bringt sie auch wieder zurück. Der gebürtige Südthüringer war auch für den Markt-Aufbau seit Donnerstagabend verantwortlich: Im Sommer 2017 baute er mit einem Trupp Helfer zwei Holzhütten, die nun ihren dritten Weihnachtsmarkt-Einsatz erlebten und ansonsten demontiert unter einem Schleppdach des Gemeindearbeiters lagern. In einer gab es Glühwein, in der anderen Gebratenes.

Zu den liebenswerten Eigenheiten in Ballstedt gehört auch, dass der Weihnachtsmann per Rasentraktor kommt: Dessen Besitzer Gerd George chauffierte Martin Küchler, der zum dritten Mal als Mann in Rot im Einsatz war, auf einem geschmückten Anhänger auf den Plan. Die Kirmesgesellschaft hatte den Geschenke-Sack ausreichend gefüllt.

Auch ansonsten kamen die Kinder nicht zu kurz: Im Festzelt durften sie unter Aufsicht von Lisa Döbel, Antonia Schäffner und Manuela Enders Weihnachtssterne aus hölzernen Wäscheklammern basteln und bemalen. Die kleine Lena Marie Heinrich wanderte zudem im Engelskostüm über den Markt und verkaufte, unterstützt von Tom Walther, Tombola-Lose für 50 Cent. Unter anderem gab es dabei „Türchen“ (kleine Säckchen mit Süßigkeiten und Überraschungen) eines im Zelt hängenden Weihnachtskalenders zu gewinnen.

Die Kirmesgesellschaft mit ihren zurzeit mehr als 30 Mitgliedern feiert im Januar noch in privatem Rahmen Jahresabschluss und legt voraussichtlich Ende Februar ihr Motto für ihr nächstes großes Party-Wochenende im August fest.