Bauarbeiten auf Straßen im Landkreis Sömmerda

Auf zahlreichen Bundes-, Landes- und kommunalen Straßen im Landkreis Sömmerda gibt es Sperrungen. Hier eine Übersicht:



K 16 Walschleben – Riethnordhausen bis 31. Mai 2020 Vollsperrung für Straßenbau mit Umleitung Walschleben – Andisleben – Gebesee – Haßleben – Riethnordhausen und in der Gegenrichtung sowie Walschleben – Elxleben – Kühnhausen – Mittelhausen – Nöda – Riethnordhausen und in der Gegenrichtung

K 12 Brücke zwischen Großrudestedt und Kranichborn gesperrt für Fahrzeuge über 24 Tonnen Gesamtmasse; Fahrbahneinengung

B 86 Weißensee, Straußfurter Str., bis 30. April Baustellenausfahrt

B 86 Straußfurter Straße, Zufahrt ehemaliges Tanklager Weißensee bis 30. April 2020 Baustellenausfahrt, Baustofftransporte

B 176 Radweg Tunzenhausen bis Ortseingang Sömmerda bis 15. Mai 2020 Baustellenausfahrten mit Geschwindigkeitsreduzierung, Radfahrer auf der Straße, Ampel

B 176/L 1058 zwischen Abzweig L1058 und Frohndorf sowie auf der L 1058 zwischen Abzweig B 176 bis Kreuzung Orlishausen bis 30. Juni 2020 Baustellenausfahrten

L 1054 Weißensee Sömmerdaer Straße bis 30. Mai 2020 Baustellenausfahrt

B 176 Andislebener Kreuz in Richtung Dachwig bis 6. Juli 2020 Vollsperrung; zweispurige örtliche Umfahrung für Ersatzneubau der Brücke über den Steingraben

L 1054/L 2133 zwischen Weißensee und Leubingen bis 10. Juli 2020 Baustellenausfahrt und mögliche halbseitige Sperrung

B 176 in Sömmerda, Weißenseer Straße, bis 30. Juni 2020 halbseitige Sperrung für Errichtung Baustellenausfahrt

L1051 Leubingen Straße nach Kölleda (Einmündung Stödtener Straße bis Bahnübergang), 16. März bis 8. Mai 2020 Vollsperrung für Bau Vakuumleitung BA 2019, Umleitung Leubingen – Sömmerda – Ortsumgehung B 176 – Frohndorf – KV Frohndorf – K 529 – KV Dermsdorf und in der Gegenrichtung

B4 zwischen Auffahrt Elxleben und Ausfahrt Kühnhausen und in der Gegenrichtung bis 31. Dezember 2020 im Erdfallgebiet zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 Kilometer pro Stunde.

Änderungen auf Grund von kurzfristig notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Redaktionsschluss sind jederzeit möglich