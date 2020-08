Plattling: Ein Mann erstach eine Frau in Anwesenheit des gemeinsamen Kindes.

Berlin. Vor einem Supermarkt in Niederbayern hat ein Mann am Donnerstagabend eine Frau erstochen. Das gemeinsame Kind war dabei.

Mann ersticht Frau vor Supermarkt – kleines Kind dabei

Vor einem Supermarkt in Bayern hat ein Mann eine Frau erstochen. Wie die Polizei berichtete, hatte der Mann die Mutter des gemeinsamen Kindes auf der Zufahrt des Geschäftes im niederbayerischen Plattling angegriffen und mehrfach auf sei eingestochen. Das 2019 geborene Kind der beiden sei bei der Tat am Donnerstagabend dabei gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Frau sei noch am Tatort im Landkreis Deggendorf gestorben. Sie sei in ihren Zwanzigern gewesen, ebenso wie der Täter. Genauere Angaben zum Alter wollte der Sprecher nicht machen. Auch ob die beiden ein Paar waren, war zunächst nicht klar. In einer gemeinsamen Wohnung hätten das Opfer und der Täter laut Polizei aber nicht gelebt.

Bayern, Plattling: Feuerwehrleute stehen in der Nähe des Tatorts. Foto: Markus Zechbauer / dpa

„Der Täter ließ sich unmittelbar nach der Tat an Ort und Stelle festnehmen“, hieß es von Seiten der Polizei. „Das Kind ist durch das Jugendamt in Obhut genommen worden.“ Einzelheiten zu den Hintergründen und zur Tat wolle man am Freitag bekannt geben.

(dpa/reb)