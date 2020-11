Behinderungen auf Stadtbuslinien E und F durch Bauarbeiten in Petersdorf

Zu Behinderungen auf den Stadtbuslinien E und F kommt es voraussichtlich vom 9. bis 20. November wegen von Bauarbeiten in Petersdorf. „Die Haltestelle Petersdorf/Schule kann in diesem Zeitraum nicht bedient werden. Es wird in beide Richtungen eine Ersatzhaltestelle an der Hauptstraße auf Höhe der Turnhalle eingerichtet“, erläutert Gerd Grübner, Verkehrsmeister bei den Nordhäuser Verkehrsbetrieben.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter der Betriebsleitzentrale telefonisch unter 03631/639 215 oder -216