Polizei Saalfeld: „Beim ersten Lockdown blieben sogar die Einbrecher zu Hause“

Herr Zacher, warum sind Sie Polizist geworden?

Ich wollte unbedingt nicht jeden Tag das Gleiche machen. Freunde von mir sind damals ins Bankgewerbe gegangen; ich aber wollte keine Kredite verkaufen. Ich wollte eine interessante Tätigkeit haben. Bei einer Werbeveranstaltung der Polizei in Gera wurden die Möglichkeiten in der Polizei so anschaulich geschildert, dass ich mich beworben habe. Ich habe es bis heute nicht bereut

Sie haben sich damals aber sicher nicht vorstellen können, dass sie mal gegen Demonstranten vorgehen müssen, die sich für die Grundrechte einsetzen, die aber keine Masken tragen?

Uns ist wichtig zu sagen: Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gilt weiterhin, es gibt nur stärkere Auflagen. Auflagen für Demonstranten bestanden übrigens immer: die zur Friedlichkeit und die zum Erscheinen ohne Waffen. Nun gibt es noch Hygienevorschriften, insbesondere die Maskenpflicht. Das fällt vielen Demonstranten schwer. Verfassungsrechtlich ist das eine interessante Frage: Müssen diejenigen, die gegen Masken demonstrieren, dabei auch Masken aufsetzen?

Wir als Polizisten sind aber nicht die, die das entscheiden. Wir sind die, die die Entscheidungen umsetzen. Ich vertraue darauf, dass die Institutionen – der Landtag, die Gerichte – sich bei ihren Entscheidungen gut beraten lassen. Noch einmal: Wir sind weder Konfliktpartei, noch sind wir diejenigen, die Verordnungen erlassen. Wir setzen Verordnungen um. Wir machen nicht die Regeln. Das ist ein großer Unterschied zu autoritären Staaten.

Sie sind auf dem Saalfelder Markt jeden Montagabend herausgefordert …

Viele haben sicher zurecht Sorgen und Ängste, aber es sind auch Menschen dabei, die die Situation nutzen, um ihren Unmut und ihre Frustration gegenüber anderen Dingen zu äußern – und sich an der Polizei abzureagieren. Ich habe dort selbst Diskussionen verfolgt, die mit Corona-Maßnahmen überhaupt nichts zu tun haben.

Was sagen Sie Ihren Polizisten, wenn Sie merken, dass diese als Blitzableiter fungieren sollen für Spannungen jedweder Art?

Das hatten wir in Saalfeld schon bei den Hooligan-Protesten 2015: Die Polizei steht immer zwischen den Fronten, dafür werden wir ausgebildet und trainiert, das ist der Job. Nun haben wir die Situation, dass wir „ganz normale Bürger“ auf der Straße stehen haben mit ihren Sorgen und Ängsten. Da ist es wichtig, dass die Polizei besonders zurückhaltend und verhältnismäßig agiert, mehr, als sie es sonst schon tut. Corona-Maßnahmen nicht zu verstehen, ist nicht immer die Schuld des einzelnen Bürgers. Wobei: Manche wollen es auch nicht verstehen.

Sind die politischen Rahmenbedingungen in Thüringen für die Arbeit der Polizei verbesserungswürdig?

Ich würde mir gern mehr Personal bei der Polizei wünschen, aber das ist nicht neu und der Landesregierung bekannt. Die rechtlichen Dinge sind sehr eindeutig, wir haben eine klare Verordnungs- und Gesetzeslage in Thüringen und auch eine gute Polizeiausbildung.

Wie stark sind Ihre Mitarbeiter von Corona betroffen?

Wir sind bisher sehr gut durch die Corona-Krise gekommen, auch deshalb, weil wir thüringenweit ein relativ strenges Behördenschutzkonzept haben. Wir haben die direkten Kontakte drastisch reduziert. Zur morgendlichen Lageberatung haben wir uns früher in einem Raum getroffen, heute machen wir eine Telefonkonferenz. Wir sind auch dabei, Videokonferenzräume einzurichten. Und: Es arbeiten Polizisten im Homeoffice, weil sie nun auch Akten mit nach Hause nehmen dürfen. Bei Kollegen mit Kindern im Homeschooling führt das zu mehr Zufriedenheit.

Wie viele Coronafälle hatten sie?

Wir hatten in der Hochzeit bis zu 20 Corona-positive Fälle. Bei einer Behörde mit 600 Mitarbeitern ist das noch erträglich. Zurzeit sind wir runter auf einen bekannten Positivfall und zehn bis zwölf Quarantäne-Fälle. Jeder Einzelfall ist schlimm, in der Gesamtzahl ist das aber nichts, was uns dienstlich aus der Bahn wirft. Glücklicherweise hatten wir keine sehr schlimmen Verläufe.

Sagen Sie, Corona-Leugner sein und Polizist sein, das schließt sich aus, oder?

Corona-Leugner habe ich hier in der Behörde nicht wahrnehmen können. Es gibt aber Kolleginnen und Kollegen – da würde ich mich mit einrechnen – die nicht jede Maßnahme richtig finden, die beschlossen wurde. Als Polizist habe ich Gesetze und Verordnungen umzusetzen, aber natürlich darf ich als Polizist auch kritisch über bestimmte Dinge nachdenken. Es gibt Kollegen, die fragen sich, warum darf der Lebensmittelladen auf sein und das Schuhgeschäft mit Hygieneregeln nicht? Freilich: Auswirkungen auf die Dienstwirklichkeit dürfen solchen Diskussionen nicht haben.

Wie ist das mit der Impfbereitschaft unter den Polizisten?

Derzeit werden verschiedene Konzepte diskutiert, um eine Impfung zügig umzusetzen. Demnächst beginnen wir mit einer Bereitschaftsumfrage unter den Polizisten.

Wie blicken Sie auf das zurückliegende Corona-Jahr? Was war bemerkenswert?

So schrecklich die Corona-Lage im März 2020 für Betroffene auch war: Wir Polizisten haben gedacht, jetzt tritt Weltfrieden ein! Es war so ruhig, dass wir schon skeptisch wurden und dachten, das kann ja gar nicht sein. In den ersten zwei Wochen blieben sogar diejenigen zu Hause, die sonst Einbrüche begangen hätten oder eine Körperverletzung im Freien.

Selbst die Einbrecher blieben zu Hause?

Tatsächlich! Friede, Freude, Eierkuchen! In der Straftaten-Statistik ist sogar ein kleiner Knick zu erkennen. Die Kollegen haben damals mal durchgeatmet, das war ihnen zu gönnen. Jetzt sind wir bei Einbrüchen und Körperverletzungen wieder auf einem normalen Level. Wir haben indes keinen so starken Anstieg bei häuslicher Gewalt zu verzeichnen, wie prognostiziert wurde. Was stärker geworden ist, ohne dass es statistisch zu erfassen ist, ist die latente Aggression. Das ist das, was die Kollegen mir schildern als Erfahrung von der Straße.