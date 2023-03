Berichte: Demi Lovato dreht Dokumentation über Kinderstars

Berlin Ihre ersten Rollen bekam sie selbst als Teenager und avancierte schnell zum Star. Doch ohne Blessuren ist eine so frühe Karriere nicht zu haben. Auch das dürfte in ihrem Regiedebüt ein Thema werden.

Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato gibt Medienberichten zufolge für den Streaming-Dienst Hulu ihr Regiedebüt. Wie die Branchenblätter „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ berichteten, dreht die 30-Jährige eine Dokumentation mit dem Titel „Child Star“, die im kommenden Jahr erscheinen soll. Der Film will laut „The Hollywood Reporter“ untersuchen, wie Kinder schon in jungen Jahren zum Superstar werden und wie ihr Aufstieg zu Ruhm, Reichtum und Macht ihre Zukunft beeinflusst. Mehrere ehemalige Kinderstars sollen neben Lovato im Fokus stehen.

Lovato bekam schon als Teenager erste Rollen und wurde als einer der Stars des Disney-Senders berühmt. Die Sängerin fühlte sich nach eigenen Angaben zu Beginn ihrer Karriere überarbeitet und entwickelte daraufhin eine Essstörung, wie sie 2020 sagte. Die Musikerin hat in der Vergangenheit bereits öffentlich über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme gesprochen. Auf dem 2021 veröffentlichten Album „Dancing With The Devil ... The Art of Starting Over“ verarbeitete sie Süchte und Traumata - unter anderem Alkoholsucht, Essstörungen und eine beinahe tödliche Überdosis 2018.