Berufe zum Anfassen in der Einsteinschule

„Berufe zum Anfassen“ erlebten die drei 7. Klassen der Thüringer Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ Sömmerda am Dienstag. Das Projekt ist Bestandteil des Berufswahlkonzeptes der Schule, wie Beate Raube, die stellvertretende Schulleiterin, unterstreicht. Es reiht sich ein in ein mehrstufiges Programm, in dem u.a. im November für die rund 70 Siebtklässler auch schon individuelle Potenzialanalysen erstellt wurden und dass im April eine Rallye durch fünf Berufsfelder vorsieht. In Klasse 8 konzentriert sich der Einblick dann für eine Woche auf ein Berufsfeld und am Ende der Klassen 8 und 9 stehen jeweils etwa 14-tägige Berufspraktika. Weiterer Bestandteil der Berufsorientierung bei den Einsteinern sind die sogenannten Praxistage der Neuner, ein Projekt, das gemeinsam mit der IHK und Firmen vor einem Jahr aus der Taufe gehoben wurde und nun als erfolgreich fortgesetzt werden soll.

Berufe zum Anfassen stellten am Dienstag im 45-minütigen Wechsel und für sechs Gruppen der Thüringer Bauernverband (Landjugend) und die Terra eG für die „grünen Berufe“, das Bildungswerk Bau Erfurt für die Bauberufe sowie IBKM Heldrungen (Erzieher/innen) und der ASB (Pflegeberufe) für den sozialen Bereich vor. In praktischen Selbstversuchen konnten die Siebtklässler eine Fachwerkwand aufbauen oder Erfahrungen sammeln, wie vielfältig und fordernd Pflegeberufe sein können. Beate Raube: „Da wurde mit ganz vielen Klischees aufgeräumt.“