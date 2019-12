Die Ampel am Bypass der Taschenberg-Kreuzung ist neu.

Leserpost: Kritik an neuer Ampel am Taschenberg.

Bestraft werden gewissenhafte Autofahrer

Manfred Slawitzki aus Nordhausen schreibt zum TA-Beitrag „Neu Ampel am Taschenberg sorgt für Staus“ vom 18. Dezember:

Die Kreuzung Taschenberg/Hallesche Straße ist eine der am sichersten beampelten Kreuzungen der ganzen Stadt. Bei einer ordentlichen Fahrweise aller Verkehrsteilnehmer dürfte es hier keinen einzigen Verkehrsunfall geben. Der Bypass hat in seiner bisherigen Ausführung maßgeblich dazu beigetragen, indem er den Taschenberg zu Tageszeiten, in denen die Hallesche Straße nur durch wenige Fahrzeuge befahren wird, entlastet hat.

Die vielen Auffahrunfälle, die als Begründung für die Installation einer neuen Ampelschaltung angeführt werden, sind ausschließlich Unfälle, die durch eine unachtsame Fahrweise der daran beteiligten Fahrzeugführer verursacht worden sind. Alle sich gewissenhaft verhaltenden Fahrzeugführer werden nun dadurch bestraft, dass sie in langen Staus auf dem Taschenberg stehen müssen, auch wenn die Einfahrt in die Hallesche Straße ohne die geänderte Ampelschaltung und ohne jegliche Behinderung oder Gefährdung möglich wäre.

Das ist nicht zumutbar. Die Stadtverwaltung sollte eine Rücknahme dieser Veränderung veranlassen.