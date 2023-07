Besucher des Rudolstadt-Festivals kämpfen mit der Hitze: Rettungskräfte aufgestockt

Rudolstadt Organisatoren verdoppeln am Sonntag die erlaubte Mitnahmemenge von alkoholfreien Getränken und richten einen Ruhepunkt ein.

Die sommerliche Hitze, die in Südostthüringen tagsüber bis zu 31 Grad Celsius im Schatten erreicht hat, machte am Sonnabend auch den Besuchern des Rudolstadt-Festivals schwer zu schaffen. Die Großveranstaltung mit Konzerten, Tanz und Workshops auf rund zwei Dutzend Bühnen registrierte eine ganze Reihe von Rettungsdiensteinsätzen. Am Abend reagierten die Veranstalter.

Zahl der Noteinsätze hat sich am Sonnabend erhöht

"Da aktuell immer mehr Besucher und Mitarbeitende den Rettungsdienst aufsuchen bzw. Noteinsätze gefahren werden, hat das DRK personell aufgestockt und noch einen zusätzlichen Krankentransportwagen aktiviert", heißt es auf der Facebookseite des Festivals. Vor allem auf den Campingplätzen, die oftmals in der prallen Sonne liegen, war die Hitze oft schon in den Vormittagsstunden unerträglich.

Turnhalle der Anton-Sommer-Schule wird geöffnet

Am Abend wurden von der Festivalleitung vorbeugende Maßnahmen beschlossen, die ab Sonntag greifen sollen. Die Turnhalle der Anton-Sommer-Grundschule im Stadtzentrum wird als Ruhepunkt für Patienten und Anlaufstelle für Besucher eingerichtet. Außerdem wurde festgelegt, dass sich die erlaubte Mitnahmemenge von alkoholfreien Getränken in Plasteflaschen oder Thermoskannen durch die Einlassstellen von 1,5 auf drei Liter erhöht.

Am Abschlusstag bis zu 33 Grad Celsius im Schatten

Für den Abschlusstag sind erneut steigende Temperaturen vorhergesagt, die in Rudolstadt bis zu 33 Grad Celsius erreichen können. Von einem Rekordjahr ist man allerdings noch ein Stück entfernt. 2015 herrschten von Freitag bis Sonntag Höchsttemperaturen von 33 bis 37 Grad. Länderschwerpunkt war in dem Jahr übrigens Norwegen.