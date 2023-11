Biathlon-Legende hospitiert in den Thüringen-Kliniken

Chefärztin Katja Liepold und Ex-Biathlet Sven Fischer beim fachlichen Austausch zum Thema Wirbelsäule in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld.

Saalfeld/Oberhof Was der Südthüringer mit Chefärztin Katja Liepold zu besprechen hatte und welches Thema ihn besonders interessierte.

Einer der erfolgreichsten deutschen Biathlethen, Sven Fischer, war dieser Tage zu Gast in den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. In der Klinik für Wirbelsäulentherapie sprach er mit Chefärztin Dr. med. Katja Liepold und ihrem Team über Erkrankungen der Wirbelsäule sowie über die Balance zwischen Belastung und Entspannung, teilte das kommunale Krankenhaus am Donnerstag mit.

Fachlicher Austausch zwischen Trainer und Ärztin

Außerdem habe der 52-Jährige im Operationssaal hospitiert und konnte den Wirbelsäulenexperten über die Schulter schauen, heißt es auf der Facebookseite der Klinik, die Standorte in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck hat. "Sven Fischer und Chefärztin Dr. Liepold hatten schon länger einen fachlichen Austausch über die Themen gesunder Rücken und (Leistungs-)Sport", erklärte Klinik-Sprecher Stephan Breidt auf Nachfrage dieser Zeitung. So sei das Praktikum in Saalfeld zustande gekommen.

Einer der erfolgreichsten deutschen Biathleten

Sven Fischer hat in seiner sportlichen Laufbahn zwischen 1993 und 2007 acht Olympiamedaillen errungen, ist siebenfacher Weltmeister , sechsfacher Vizeweltmeister und war siebenmal WM-Dritter. Der Familienvater, der zu aktiven Zeiten für den WSV Oberhof startete und heute in Schnmalkalden lebt, hat eine Ausbildung als Trainer und arbeitet als Experte bei TV-Übertragungen von Biathlon-Weltcups.