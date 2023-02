New York. Nach seiner Scheidung von Melinda French Gates ist Microsoft-Mitgründer Bill Gates wieder in einer Beziehung. Und ein weiteres Glück steht bevor.

Ein Lebemann-Image hatte Bill Gates nie. Doch in der VIP-Loge bei den Australian Open im Januar wirkte der 67-Jährige um Jahrzehnte verjüngt. Im blauen Poloshirt und mit Baseballmütze scherzte und lachte er mit seiner Sitznachbarin, einer eleganten dunkelhaarigen Frau, die seine Leidenschaft für Sportveranstaltungen offenbar teilt. Gemeinsam fieberten sie in Melbourne mit, als der Serbe Novak Djokovic den Griechen Stefanos Tsitsipas im Finale besiegte. Bei der Begleiterin handelte sich um Paula Hurd, Philantropin, Witwe des 2019 verstorbenen Tech-Schwergewichts Mark Hurd.

Jetzt wurde bekannt: Die beiden sind ein Paar. Wann immer Prominente in den USA etwas verkünden wollen, was sie nicht verkünden wollen, informieren sie das „People-Magazin“, das dann eine autorisierte namenlose Quelle zitiert. So auch in diesem Fall: „Es ist hinlänglich bekannt, dass die beiden zusammen sind, aber seine Kinder hat sie noch nicht getroffen“, so der Informant.

.27 Jahre waren Bill Gates und Melinda French Gates verheiratét. (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Foto: Scott Olson / AFP

Dass die Beziehung der beiden schon eine Weile läuft, legen Twitter-Bilder vom vergangenen September nahe. Ähnlich ausgelassen besuchten die beiden damals ein Tennisturnier in Kalifornien. Gates, im blauen Pulli, und Hurd tuschelten und kicherten wie Teenager auf der Schulbank, kurz bevor sie auseinandergesetzt werden.

Erst im August hatte der Microsoft-Mitgründer sich nach 27 Jahren Ehe von Melinda French Gates (58) scheiden lassen. Der laut Bloomberg-Index mit einem Vermöge von 117 Milliarden Dollar viertreichste Mann der Welt sah sich plötzlich mit wenig rühmlichen privaten Details in den Schlagzeilen. Eine langjährige Affäre mit einer Microsoft-Mitarbeiterin kam ans Tageslicht, genauso eine Freundschaft zu dem Investor und verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein.

Bill Gates gab sich zuletzt zerknirscht

„Ich habe sicherlich Fehler gemacht und dafür übernehme ich die Verantwortung“, sagte er zerknirscht. Er fühle sich schrecklich wegen der „von ihm verursachten, emotionalen Schmerzen“. Es waren ungewöhnliche Worte für einen Mann, der sonst öffentlich über kaum etwas anderes als seine Stiftung sprach.

Wer ist die Frau, die offenbar wie Seelen-Botox wirkt für den 67-Jährigen? Die studierte Betriebswirtin aus Texas machte Karriere in der Software-Branche, hatte sich in den letzten Jahren aber als Veranstaltungsmanagerin profiliert, darunter für viele gemeinnützige Projekte. Sie und ihr Mann Mark Hurd galten als große Förderer der Baylor Universität in Texas, unterstützten eine Kampagne zur Verbesserung des Campuslebens auch mit einer privaten Spende von sieben Millionen Dollar.

Paula Hurd mit Ehemann Mark Hurd. Der Silicon-Valley-Boss starb im Oktober 2019. Foto: Baylor University

Bill Gates wird erstmals Großvater

Seit 1990 war sie mit dem Geschäftsführer von Hewlett-Packard und späteren Präsidenten der kalifornischen Tech-Firma Oracle verheiratet. Aus der Ehe stammen zwei Töchter. Als eine Mitarbeiterin Mark Hurd sexuelle Belästigung vorwarf, hielt Paula zu ihm. Die Vorwürfe konnten entkräftet werden. Im Oktober 2019 erlag er mit 62 einem Krebsleiden.

Aus seiner Ehe mit Melinda French Gates hat Bill Gates drei Kinder: die Töchter Jennifer (26) und Phoebe (20) sowie den 23-jährigen Sohn Rory. In Kürze wird Gates zum ersten Mal Großvater: Das Baby von Tochter Jennifer und ihrem Ehemann Nayel Nassar wird in diesen Tagen erwartet. Mit seinem Schwiegersohn ist Gates voll zufrieden, auch wenn er mit der Tech-Branche nichts zu tun hat: Der 22-Jährige ist Springreiter und Muslim ägyptischer Herkunft.

Bill Gates dankbar wie nie

Während Microsoft dieses Jahr 10.000 Beschäftigte entlassen muss, baut Gates seine wohltätigen Ambitionen aus. „Wenn ich daran denke, in welche Welt mein Enkelkind geboren wird, fühle ich mich inspiriert, den Kindern und Enkelkindern anderer zu helfen“, sagte Gates zum letzten Weihnachtsfest. Und weiter: „Wohlhabend zu sein macht mein Leben angenehmer, aber nicht erfüllend. Dazu brauche ich Familie, Freunde und eine Aufgabe, die etwas bewirkt. Ich bin dankbar, alles drei zu haben.“ Nun kann er noch eine neue Liebe auf seine Dankbarkeits-Liste setzen.