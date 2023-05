Billie Eilish und Jesse Rutherford haben sich getrennt

Foto: Javier Rojas/Prensa Internacional via ZUMA/dpa

Billie Eilish (l) und Jesse Rutherford bei einem Event in Los Angeles.

Los Angeles Im November liefen sie erstmals als Paar über den roten Teppich. Jetzt teilt ein Sprecherteam mit: Billie Eilish und Jesse Rutherford gehen von nun an getrennte Wege.

Musik-Superstar Billie Eilish (21) und ihr Freund Jesse Rutherford (31) sind nicht länger ein Paar. Sie hätten sich einvernehmlich getrennt und seien weiterhin „gute Freunde“, zitierten der US-Sender CNN und das Promi-Portal „People.com“ am Mittwoch (Ortszeit) aus einer Mitteilung des Sprecherteams der Sängerin. Sämtliche Fremdgeh-Gerüchte seien falsch. „Beide sind derzeit Single“, hieß es in der Stellungnahme.

Die „Happier Than Ever“-Sängerin und der Frontmann der Rockband The Neighbourhood waren im Oktober erstmals zusammen gesehen worden. Im November liefen sie dann bei einer Kunst- und Filmgala in Los Angeles als Paar über den roten Teppich. Laut „People.com“ hatten sie im April das Coachella-Musikfestival gemeinsam besucht.

Eilish gilt als einer der größten Musikstars der Gegenwart. Schon als 17-Jährige stürmte sie mit ihrem Debütalbum die Charts. 2020 räumte sie als 18-Jährige Grammy Awards in allen vier Hauptkategorien ab. Im März 2022 holte sie mit ihrem Song „No Time To Die“ für den Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ den Oscar.