50 % Rabatt und mehr: So locken Händler am Black Friday. Doch tatsächlich sind die Preise gar nicht so viel günstiger. Fünf Tipps, wie man Fehlkäufe vermeidet.

Berlin. Der Black Friday mit seinen Rabatten ist in Deutschland ein relativ neues Phänomen. Was hat es mit dem Schnäppchen-Tag auf sich?

Am 27. November ist wieder Schnäppchen-Tag. Rabattschlachten im Internet und Einkaufsbummel in den Einkaufsstraßen: Der Black Friday hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der umsatzstärksten Verkaufstage im deutschen Einzelhandel entwickelt.

Black Friday: Woher kommt der Tag?

Der Aktionstag stammt aus den USA . Der Black Friday ist der Tag nach Thanksgiving , dem Erntedankfest der US-Amerikaner, einem der wichtigsten Feiertage in den Vereinigten Staaten. Er wird immer am letzten Donnerstag im November gefeiert.

Im Jahr 1961 warben Händler in Philadelphia am Freitag nach Thanksgiving erstmals mit Rabatten . Damit lockten sie so viele Menschen in die Innenstadt, dass die Polizei die Menschenmenge nur noch als schwarze Masse wahrnahm und dem Tag den Namen „Black Friday“ gab.

Nach und nach inszenierten immer mehr Händler diesen Tag mit Rabatt- und Sonderaktionen. Bis heute ist der Black Friday einer der umsatzstärksten Tage im Jahr in den USA – allerdings vor allem im stationären Handel. Die Online-Händler in den USA erfanden später als Pendant den Cyber Monday , an dem man auch viele Rabatte findet. Er findet an dem Montag nach Black Friday statt.

Weil der Freitag traditionell als Brückentag genommen wird, und die Familien zusammenkommen, wird der Tag gerne für einen Einkaufsbummel genutzt – und gilt damit als inoffizieller Start des Weihnachtsgeschäfts .

Seit wann gibt es den Black Friday in Deutschland?

Vor ein paar Jahren kannte den Black Friday in Deutschland noch niemand, inzwischen kommt man auch hierzulande kaum noch daran vorbei – weder im Netz noch im Laden. Kaum eine Branche ignoriert den Tag.

Mit Preisnachlässen werden Kunden an Black Friday in die Geschäfte gelockt. Foto: Foto: Sabine Brose/Sorge via www.imago-images.de / imago images/Frank Sorge

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr mit einem Umsatz von 3,7 Milliarden Euro mit Aktionen rund um den Black Friday. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 18 Prozent. Insgesamt ist die Bedeutung von Black Friday und Cyber Monday für das Weihnachtsgeschäft mittlerweile auch hierzulande erheblich. So rechnet der HDE damit, dass in diesem Jahr im Rahmen der beiden Aktionen Weihnachtseinkäufe für etwa 1,2 Milliarden Euro getätigt werden.

Black Friday 2020 – Zahlen und Fakten

In diesem Jahr wollen gut zwei Drittel aller Verbraucher rund um den Black Friday im Internet oder stationären Einzelhandel auf Shopping-Tour gehen. 69 Prozent der deutschen Verbraucher möchten die Sonderangebote nutzen und dabei im Schnitt 266 Euro ausgeben – also 25 Euro mehr als im Vorjahr.

Dabei wollen vor allem Männer mit durchschnittlich 312 Euro mehr ausgeben als Frauen mit 222 Euro. Dies hat eine repräsentative Umfrage unter 2000 Bürgern über 18 Jahren im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) ergeben. Nur acht Prozent der Befragten wollen sich wegen der Pandemie beim Shopping zurückhalten.

Die Mehrheit der Verbraucher (69 Prozent) will rund um Black Friday Weihnachtsgeschenke einkaufen. 61 Prozent der Männer und 39 Prozent der Frauen planen vor allem, Elektronik - und Technikprodukte einzukaufen. 36 Prozent möchten in erster Linie Kleidung , Schuhe und Accessoires shoppen.

Corona und Black Friday

„In den USA ist der Black Friday seit Jahrzehnten eine feste Institution, die sich in den letzten Jahren auch im europäischen Handel etabliert hat“, sagt Christian Wulff, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei PwC Deutschland.

„Schon in den Vorjahren fand die Cyber Week hierzulande vor allem im Internet statt“, erläutert Wulff. Dieser Trend werde sich in diesem Jahr noch verstärken. Denn viele Menschen hätten Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus im stationären Handel oder fänden den Einkaufsbummel aufgrund fehlender Cafés und Restaurants weniger attraktiv.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Zunächst einmal rechnet der Einzelhandel trotz Corona mit einem florierenden Weihnachtsgeschäft . Der Handelsverband Deutschland (HDE) prognostizierte laut Deutscher Presse-Agentur, dass die Verbraucher im November und Dezember voraussichtlich rund 104 Milliarden Euro ausgeben werden. Die Konsumstimmung in Deutschland scheint demnach nicht schlecht zu sein.

Profitieren dürfte davon aber vor allem der Online-Handel . Insbesondere Amazon wirft beim Black Friday mit Angeboten um sich – sogar schon lange vor dem Aktionstag. Für die Händler in den Innenstädten sieht es dagegen nach Einschätzung des Branchenverbandes eher düster aus.

In einer Pressemitteilung ruft BlackFriday.de dazu auf, in dieser besonderen Zeit den lokalen Einzelhandel zu unterstützen und in den Innenstädten einzukaufen. Tatsächlich drohen nach Einschätzung des HDE den Geschäften in den Städten deutliche Einbüße, besonders in der Bekleidungsbranche.

Wie kann man Schnäppchen finden?

Experten raten dazu, auf Preisvergleichsseiten wie idealo.de, geizhals.de oder billiger.de zurückzugreifen, um günstige Angebote herauszupicken. Die sind zwar auch nicht perfekt, erlauben aber zumindest einen Überblick.

Da die Preise sich laufend ändern, sollten Interessenten die Entwicklung auch über einige Tage beobachten, um ein Gefühl für den fairen Wert zu bekommen. Wer dann einen vergleichsweise niedrigen Betrag sieht, kann zuschlagen.

Worauf sollte man an Black Friday achten?

Tatsächlich gibt es am Black Friday viele Schnäppchen – doch die sind bei Weitem nicht so leicht zu finden, wie die Werbung verspricht. Und sie sind auch nicht immer so groß wie angepriesen. Die Verbraucherzentrale NRW jedenfalls hat in den vergangenen Jahren bei Stichproben festgestellt: Im Schnitt gab es an den Aktionstagen anstatt der versprochenen 50 Prozent oder mehr eigentlich nur 20 Prozent oder weniger Rabatt im Vergleich zum Normalpreis.

Verbraucherschützer warnen jedoch davor, sich in einen Kaufrausch hineinzusteigern. „Was nützt das Kleid, wenn es dann nur im Schrank hängt?“, fragt Tryba. Er rät dazu, gelassen zu bleiben und wie bei jeder Anschaffung zu überlegen, ob man die Ware auch braucht.

Bei größeren Anschaffungen sollte der Kunde sich wie sonst auch informieren und beispielsweise Testberichte aufrufen. „Sonst stellt man hinterher fest, dass der vermeintlich billige Fernseher einen irren Stromverbrauch hat.“

Wer nach dem Kauf merkt, dass er das Angebotsprodukt dann doch nicht braucht, kann zur Not den Kauf rückgängig machen. Beim Kauf im Internet gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht . Und das auch dann, wenn die Ware reduziert ist. Die Frist beginnt, wenn der Verbraucher die Ware erhalten hat und richtig belehrt wurde. (amw)