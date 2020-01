Bleicheröder nehmen Abschied von ihrem Pfarrer

Eigentlich hat Michael Blaszcyk seit Anfang des Jahres Urlaub. Doch am Sonntag streift sich sich der 54-Jährige trotzdem seinen Talar über und hält in St. Marien in Bleicherode eine Predigt. Es sei sein letzter Akt, sagt er und schmunzelt. Denn zum 1. Februar verlässt der Pfarrer, der im Evangelischen Kirchenkreis Südharz auf den Tag genau acht Jahre lang für den Pfarrbereich Bleicherode sowie das Kirchspiel Lipprechterode mit Kleinbodungen und Kraja zuständig war, sich im Kreiskirchenrat und in der Kreissynode engagierte sowie als Kreisdiakoniepfarrer berufen wurde, seine Wirkungsstätte und widmet sich einer neuen Aufgabe. „Ich werde Militärseelsorger in Sondershausen“, verrät der gebürtige Köthener. Nach 25 Jahren als Gemeindepfarrer habe er sich einfach nach einer neuen Herausforderung gesehnt. Die Suche nach einer geeigneten Stelle führt ihn zunächst ins Eichsfeld auf die Burg Bodenstein, wo ein Leiter für die Familienbegegnungsstätte gesucht wurde. „Das hätte mich gereizt. Aber leider landete ich bei der Auswahl nur an zweiter Stelle“, erzählt Michael Blaszcyk. Er sucht weiter und stößt auf die Stellenausschreibung in Sondershausen, wo er letztendlich auch genommen wird.

Der Name bereitet dem Superintendenten Kopfzerbrechen

Damit ist es für ihn nun an der Zeit, Abschied von der Gemeinde zu nehmen. Und wie könnte sich ein Pfarrer passender verabschieden als mit einem Abschiedsgottesdienst? Zu diesem Anlass sind am Sonntag nicht nur Gemeindemitglieder in die Kirche St. Marien in Bleicherode gekommen, um Auf Wiedersehen zu sagen, sondern auch der Kirchenrat, Kollegen der umliegenden Pfarrbereiche sowie Bürgermeister Frank Rostek (CDU). Und alle sind sich darin einig, dass Michael Blaszcyk eine Lücke hinterlässt, dass er fehlen wird. „Er war ein guter Pfarrer, und wir hätten ihn gern noch länger hierbehalten“, meint etwa Christoph Maletz, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Superintendent Andreas Schwarze freut sich hingegen, dass er nun endlich den Nachnamen Blaszcyk fehlerfrei schreiben kann, ohne ständig nachzufragen. „Und nun geht er“, bedauert der Superintendent. Er lässt Michael Blaszcyk jedoch nicht ziehen, ohne ihn für seine geleistete Arbeit zu loben und ihm mehrere Geschenke mit auf den Weg zu geben, unter anderem einen Schal und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ein unvergesslicher Schatz“ – Relikte eines Kirchentages. Auch ein Mitarbeiterausweis ist unter den Gegenständen. „Für den Fall, dass es nichts wird mit deiner neuen Stelle“, meint Andreas Schwarze. Symbolhaft überreicht er dem Pfarrer zudem einen Regenschirm, „damit er nicht im Regen stehen bleibt“.

Familienkirche und Adventskalender sollen bestehen bleiben

Es ist eine Anspielung auf einen Moment, an den sich Michael Blaszcyk gerne zurückerinnert: An einen Bleicheröder Rathausplatz kurz vor Heiligabend beim Lebendigen Adventskalender. „Die meiste Zeit hat es da geregnet“, sagt der Pfarrer. Ohnehin bleiben ihm von acht Jahren in Bleicherode viele Augenblicke, die er „im Herzen und im Kopf mitnimmt“. Und er hofft, dass das, was er während seiner Zeit hier aufgebaut hat, auch fortgeführt und nicht sofort wieder abgeschafft wird. Die Familienkirche etwa, die es seit 2014 gibt sowie den Lebendigen Adventskalender, der sich zu einem Selbstläufer entwickelt hat. Michael Blaszcyk denkt aber auch an die weitere Sanierung von St. Marien. „Diese ist schon sehr weit gediehen. Das Ostfenster soll nun reinkommen. Ich wünsche der Gemeinde Schwung, das fortzusetzen“, so der 54-Jährige. Was er am meisten vermissen wird? Auf diese Frage hat er zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Antwort parat. „Das werde ich dann sehen“, sagt er und lacht. Alleine verlässt Michael Blaszcyk Bleicherode nicht. Seine Familie wird ihn begleiten und vom Pfarrhaus in der Kalistadt vermutlich in eine Wohnung in Nordhausen ziehen.

Wer seine Nachfolge antritt, ist unterdessen noch völlig offen. „Pfarrer Michael Steinke aus Niedergebra übernimmt die Vakanzvertretung“, teilt Kirchenkreissprecherin Regina Englert mit. Die Ausschreibung der Stelle soll im Februar erfolgen. „Vor Herbst wird es aber keine Entscheidung geben“, gibt sich Gemeindekirchenratsvorsitzender Christoph Maletz realistisch.