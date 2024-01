Der Hamburger Steakhauskönig Eugen Block (Block House) mit seiner Tochter Christina, deren Kinder am Neujahrstag in Dänemark entführt worden sein sollen.

Gråsten/Hamburg Mehrere Täter nahmen in der Silvesternacht zwei Enkelkinder des „Block House“-Gründers mit sich. Nun äußerte sich die Mutter der Kinder.

Drama um die Enkelkinder des Hamburger Steakhauskönigs Eugen Block (83): In der Neujahrsnacht sollen die 13 Jahre alte Klara und ihr Bruder Theodor (10) von unbekannten Tätern in ein Auto gezwungen und mitgenommen worden sein. Die Polizei bestätigte den Vorfall, über den zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet hatte. Nachdem zunächst von einer Entführung die Rede gewesen war, steht nun fest: Die Kinder sind bei ihrer Mutter. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit einem Sorgerechtsstreit zwischen den Eltern aus.

Nach Angaben der dänischen Polizei sollen die beiden Kindern der „Block House“-Erbin Christina Block (49) an Silvester gemeinsam mit ihrem Vater Stephan Hensel in einem Café in der dänischen Gemeinde Gråsten (deutsch Gravenstein) ein Silvesterfeuerwerk angeschaut haben, als die Familie gegen 0.17 Uhr von mehreren Männern angegriffen wurde. Dabei sei der 49 Jahre alte Vater umgeworfen und geschlagen worden. Die beiden Kinder seien gezwungen worden, in ein Auto zu steigen. Anschließend seien die Täter mit zwei Fahrzeugen mit deutschen Kennzeichen vom Tatort geflüchtet.

Eugen Blocks Enkel in Dänemark entführt? Keine Gefahr für die Kinder

Am Dienstag ließ Christina Block dann über eine Sprecherin des Unternehmens mitteilen, dass die Kinder bei ihr seien. „Die Kinder sind wohlauf. Ich bitte um Verständnis, dass ich vor allem aus Fürsorge um das Wohl meiner Kinder zurzeit keinerlei weitere Erklärungen abgebe“, hieß in dem Statement.

Zuvor war auch die Hamburger Staatsanwaltschaft bereits davon ausgegangen, dass sich die Kinder in der Obhut der Mutter befinden. „Es bestehen derzeit keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefahr für die Kinder besteht“, hatte eine Sprecherin der Behörde am Mittag erklärt.

Um das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder aus der 2018 im Unfrieden geschiedenen Ehe gibt es seit langem Streit. 2021 soll Hensel Klara und Theodor nach einem Besuch bei sich in Dänemark behalten haben. Seitdem kämpft Christina Block darum, dass sie zurück nach Hamburg kommen. Das alleinige Sorge- und Aufenthaltsrecht liege ihr zufolge offiziell bei ihr. Zudem gebe es ein Herausgabebeschluss des Hamburgischen Oberlandesgerichts der Kinder gegen den Vater, wie Block vor einem Jahr dem „Hamburger Abendblatt“ gesagt hatte.

Ungeachtet dessen hatte ein Familiengericht im dänischen Sønderborg im Februar 2023 allerdings mit Blick auf das Kindeswohl und den Wunsch der Kinder entschieden, dass sie nicht nach Hamburg zurückgeführt werden mussten. Die älteste Tochter Johanna (17) soll sich freiwillig bei ihrem Vater aufhalten, die mittlere, Greta (15), lebt bei der Mutter in Hamburg.

Den ganzen Artikel lesen Sie beim „Hamburger Abendblatt“, das wie diese Redaktion zur Funke Mediengruppe gehört.