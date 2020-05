Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blumen für Abiturienten in Nordhausen

„Ein Leben ohne Träume ist wie ein Garten ohne Blumen!“ Dies ist nicht nur Poesie, sondern war auch der Gedanke hinter einer ganz besonderen Aktion in ganz besonderen Zeiten: eine Blumenübergabe der Nordhäuser Hochschule an die angehenden Abiturienten des Nordhäuser Humboldt- und Herder-Gymnasiums. „Mit viel Liebe und etlichen grünen Daumen hatten die Mitarbeiter des Studiengangs Umwelt- und Recyclingtechnik in den vergangenen Wochen im hochschuleigenen Gewächshaus jede Menge Blumen gedeihen lassen“, berichtet Hochschulsprecherin Tina Bergknapp.

Diese Blumen wurden jetzt an die Abschlussklassen der beiden Nordhäuser Gymnasien übergeben, die aufgrund der Corona-Pandemie erst kommende Woche in die Abiturprüfungen starten können. Die Professorin Sylvia Dannewitz wünschte den Schülern viel Glück und alles Gute für die Zukunft – verbunden mit dem Wunsch, dass der ein oder andere vielleicht seinen Träumen an der Hochschule Nordhausen den Weg in die Zukunft ebnen wird.