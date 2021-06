Blutspendezentrale in Nordhausen hat kleine Überraschung vorbereitet

Nordhausen. Montag ist Weltblutspendetag. Auch im Südharz-Klinikum will man diesen Tag in den Blickpunkt rücken.

Die Corona-Krise ist auch bei den Blutspenden spürbar. Und während der Urlaubssaison im Sommer sind die Zahlen der Blutkonserven alljährlich rückläufig. Das sind zwei aktuelle Gründe, um auf den diesjährigen Weltblutspendetag aufmerksam zu machen. Er ist am Montag, dem 14. Juni.

Die Blutspendezentrale im Südharz-Klinikum hat sich für diesen besonderen Tag etwas einfallen lassen, berichtet Koordinator Mario Schieke. Die Zentrale habe für jeden Blutspender und die, die es noch werden wollen, eine kleine Überraschung vorbereitet. An diesem Montag sind alle spendewilligen Südharzer in der Zeit von 7.30 bis 19 Uhr in den Räumen der Blutspendezentrale im Klinikum auf der Ebene 3 eingeladen. Das Engagement sei wichtig, denn es rettet Leben, unterstreicht Mario Schieke.