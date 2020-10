Bogenschützen, Rad- und Seesportler, Kegler und Kanuten

Es war, natürlich, alles anders. Aber ersatzlos, sang- und klanglos ausfallen lassen wollten Landkreis und Kreissportbund die Ehrung der Sportler des Jahres 2019 nicht. Oktober statt Mai. Medienraum statt Volkshaus. Gedämpfte Ein-Mann-Musik (Karl Hofmeister) statt Fanfaren. Kein echtes, nur verbales Schulterklopfen. Kein Händeschütteln. Aber die Geste zählt! Auch dann, wenn die Pokale und Urkunden vom Selbstbedienungstisch kommen.

Emma Götz vom RSV Elxleben führt als Dritte bei den Frauen ein Radsporttrio in dieser Kategorie an Foto: Jens König

Man muss das Beste draus machen, gaben die stegreif-gespielt überraschten Moderatoren des Abends, die Ehrenamtskoordinatorin Stephanie Stockhaus und Kreissportbund-Jugendkoordinator Sven Lochmann, die Linie vor. So verfahren Sportler und Sportvereine auch im Landkreis Sömmerda seit Monaten. Lockdown, Sportstättenschließung, Wettkampfabsagen, Meisterschaftsabbrüche, Trainingsausfälle – all dem mussten sie sich stellen.

„Mit Disziplin und Einfallsreichtum haben sie das bewältigt“, lobte Landrat Harald Henning. Der Landkreis habe auf die für den organisierten Sport komplizierte Situation reagiert, biete Unterstützung nicht nur auf den Behördenwegen zu Hygienekonzepten an, sondern auch finanzielle. „Nutzen Sie die Fördermöglichkeiten“, warb Henning in Richtung der Vereinsvertreter. Der Landkreis habe die Summen zur Sporthilfe im aktuellen Haushalt auch im Hinblick auf die Corona-Krise erhöht.

Simon Groll, Bogenschütze vom SSV „Blau-Weiß 1921 Weißensee, Zweitplatzierter bei den Männern. Foto: Jens König

Gewürdigt wurden am Dienstagabend jedoch Leistungen aus den Zeiten vor Covid-19. Top-Leistungen sind darunter, Podestplätze bei Welt-, Europa- und Landesmeisterschaften. Erstmals wurden die Sieger und Platzierten in einer Kombination von Jury-Vorschlägen und Online-Abstimmung mit Unterstützung unserer Zeitung gekürt. „42.500 Stimmen kamen so bis zum 19. April zusammen. Die Resonanz zeigt den hohen Stellenwert des sportlichen Geschehens im Landkreis“, sagte Henning. Er freute sich, dass so auch einmal die nicht immer im Medienfokus stehenden Fußball, Motorsport oder Tennis in den Vordergrund rückten, sondern Bogenschützen, Kanuten, Kegler, Leichtathleten. Den Radsport müsste man noch ergänzen...

Tatsächlich brachte die Auslosung Überraschungen. Mit der zur Sportlerin des Jahres gekürten Ostramondraer Bogenschützin Isabell Bärwolf (Deutsche Ü40-Meisterin mit dem Bogen ohne Visier in der Halle und unter freiem Himmel/2999 Stimmen) oder ihrem männlichen Pendant, dem Sömmerdaer Kanuten Thomas Kühn (Silber- und Bronzemedaillengewinner bei den German Masters im Canadier/3491) war nicht unbedingt zu rechnen.

Größte Überraschung dürfte jedoch gewesen sein, dass die Kegler der SG Aue Großbrembach (2. der Landesliga 120 Wurf/3745) sich zur Mannschaft des Jahres aufschwangen. Sie holten 35 Prozent der Stimmen und verrieten dem erstaunten Landrat ihr Erfolgsrezept: Sie hatten bei der Abstimmung ihre ganze Thüringer Sportart-Familie zu motivieren versucht. Beste Nachwuchssportlerin und Stimmenkrösus (3799) wurde Sprinterin Nina Funke (SV Sömmerda, 2. der Mitteldeutschen Meisterschaften/)

Der Männerdritte Chris Lenhardt vertritt den Seesportverein Sömmerda Foto: Jens König

Henning legte sich fest, dass es auch 2021 eine die Sportler und den Sport würdigende Landkreis-Veranstaltung geben werde. In welcher Form, müsse in den nächsten Wochen besprochen werden. Vielleicht, so Henning, sollte man angesichts unter Corona-Bedingungen rarer oder zumindest schwer vergleichbarer Ergebnisse ja die versammeln, die die Vereine ideenreich und einsatzstark durch die Krise steuerten.