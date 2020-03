Bombenentschärfer aus Niedergebra geht in verdienten Ruhestand

26 größere Bomben (ab 2,5 Zentner) hat er in seinem Berufsleben mit entschärft, nun genießt Werner Schmidt seinen Ruhestand. 35 Jahre in der Kampfmittelräumung hat der 63-Jährige hinter sich. Zuvor war Werner Schmidt als Maurer bei der Firma Hochbau in Nordhausen tätig. Zum Kampfmittelräumdienst kam er aus purem Interesse. Und eingestellt hat ihn damals der kürzlich verstorbene Helmut Zinke, Ehrenbürger von Nordhausen und Entschärfer von fast 250 Bomben in der Rolandstadt. „Wir haben noch einige Jahre in ganz Thüringen zusammen gearbeitet. Von `Max`, wie Helmut Zinke genannt wurde, habe ich viel gelernt. Er war ein ganz ausgeglichener Mann, den nichts aus der Ruhe bringen konnte“, erzählt Werner Schmidt voller Respekt.

„Da wächst man automatisch rein“

Da Kampfmittelräumer kein Ausbildungsberuf ist, musste der Niedergebraer erst einmal zwei Jahre im Team mitarbeiten, bevor an der Sprengschule in Dresden einen Lehrgang zum Truppführer absolvieren konnte. Bis 1996 gehörte der Kampfmittelräumdienst zur Polizei. Danach war Werner Schmidt bei der Firma Tauber Delaborierung tätig, der einzigen Firma, die in Thüringen Kampfmittel vernichten darf. Während dieser Zeit war Schmidt in ganz Thüringen unterwegs, aber auch zur Unterstützung von Kollegen in Bayern. Einsatzbereitschaft rund um die Uhr bestimmte stets sein Leben, aber nicht die Angst. „Respekt ja, aber Angst hatte ich nie. Da wächst man automatisch rein. Du machst einfach nur deine Arbeit, und es ist Routine. Die Gedanken kommen erst hinterher“, erklärt Werner Schmidt in seiner ruhigen und besonnenen Art. Und er erinnert sich auch gern an besondere oder auch kuriose Ereignisse. Neben der schwersten Bombe, die stolze 20 Zentner wog, gehörten dazu auch vier Bomben auf einen Schlag in Meiningen, die ein Angler in der Werra gefunden hatte. Oder ein Geschütz, das in einer Werkhalle im Eichsfeld lagerte und sich bei der Abholung als weitaus größer als angenommen entpuppte.

Zum Tätigkeitsfeld eines Kampfmittelräumdiensts gehört aber bei weitem nicht nur die Entschärfung von Blindgängern. Auch die Auswertung von Luftbildern, baubegleitende Sondierungsmaßnahmen sowie Kampfmittelbergung und deren Beseitigung machen den Arbeitsalltag aus. „Gerade nach der Wende kamen Unmengen von Munition auf das Firmengelände zur Entsorgung. Und wir haben viele Truppenübungsplätze beräumt. Es ist unvorstellbar, welche Mengen an Munition dort lag und was da noch liegt“, so Schmidt. Und er betont, dass Thüringen das Bundesland in Deutschland sei, welches für Kampfmittelräumung richtig viel Geld ausgibt.

Kleinmunition ist heikler als Bomben

Die meisten Bomben hat Werner Schmidt in Nordhausen mit entschärft. Aber allein fünf Jahre war er im eichsfeldischen Ascherode tätig. Dort galt es sehr viel Munition zu bergen und zu beseitigen, die aus der Heeresmunitionsanstalt in Bernterode stammte. Kleinmunition hält Werner Schmidt übrigens für sehr viel heikler als Bomben, da sie meist noch voll funktionsfähig ist. „Bei einer Bombe sieht man auch im Gegensatz beispielsweise zu einer Handgranate sofort, was los ist. Und Munition wird im Laufe der Zeit durch das zunehmende Alter auch immer gefährlicher“. Dass es noch keine Selbstdetonation von Kampfmitteln in der näheren Umgebung gab, sei reines Glück.

Vor dem Ruhestand hat Werner Schmidt keine Angst. „Es gibt immer was am Haus, im Garten und auf dem Grundstück zu tun. Außerdem bin ich noch im Angel- und im Schützenverein. Und Zeit für Ehefrau und Familie ist jetzt auch mehr“, sagt der frischgebackene Rentner. Nicht versäumen möchte er, sich bei Sprengmeister Andreas West und dem gesamten Team der Firma Tauber für die langjährige gute Zusammenarbeit zu bedanken. Ein großes Dankeschön geht auch an die Berufsfeuerwehr Nordhausen und die Baufirmen vor Ort. Bei über 70 Baustellen allein in einem Jahr, die Werner Schmidt in Nordhausen und Umgebung mit Sondierungsmaßnahmen begleitet hat, kamen viele Begegnungen zustande, die stets von Respekt geprägt waren.