Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bratwurst und Brätel im Waldbad

Mit Unterstützung seiner Familie startete Sebastian Lotze als Betreiber der Gaststätte im Rastenberger Waldschwimmbad am vergangenen Samstag (9. Mai). Vorerst soll an den Wochenenden der Rost in Betrieb sein und wird Kaffee und Kuchen offeriert. Geöffnet für den Außer-Haus-Verkauf soll bei schönem Wetter samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr sein. Kaffee und Gebäck (Muffins und Donuts) gibt es ab 14 Uhr.