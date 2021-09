Nach einem langen Rechtsstreit will sich der Vater von US-Popstar Britney Spears Medienberichten zufolge als Vormund seiner Tochter zurückziehen. Die Sängerin war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Ihr Vater übernahm die Vormundschaft über seine Tochter und damit auch die Kontrolle über ihre Finanzen.

Britney Spears' Vater will Vormundschaft offenbar abgeben

Los Angeles Seit 13 Jahren stand Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Jetzt bekommt die US-Sängerin ihre Freiheit zurück.

US-Sängerin Britney Spears kann offenbar bald wieder selbst über ihr Leben entscheiden. Wie verschiedene Medien berichten, hat der Vater der 39-Jährigen bei Gericht die Aufhebung seiner Vormundschaft für seine Tochter beantragt. Jüngste Ereignisse hätten die Frage aufgeworfen, ob die Gründe für eine Vormundschaft noch gegeben seien, zitierte der Sender CNN aus einer bei Gericht in Los Angeles eingereichten Petition.

Jamie Spears wolle demnach nur "das Beste für seine Tochter" und befürworte die Aufhebung der Vormundschaft. Britney Spears habe vor Gericht selbst gesagt, "dass sie die Kontrolle über ihr Leben zurückhaben möchte", heißt es laut CNN in dem Schreiben. Sie wolle selbst medizinische und finanzielle Entscheidungen treffen, heiraten und Kinder bekommen, wenn sie sich dafür entscheidet: "Kurz gesagt, sie möchte ihr Leben so leben, wie sie es will, ohne die Zwänge eines Vormunds oder eines Gerichtsverfahrens".

Britney Spears stand seit 2008 unter Vormundschaft

Mathew Rosengart, der Anwalt des Popstars, bezeichnete die Petition als "Rehabilitierung" für seine Klientin. Jamie Spears hatte sich bereits im August öffentlich bereiterklärt, sich als Vormund seiner Tochter zurückziehen. Die beiden führen schon lange einen erbitterten Rechtsstreit um die Vormundschaft. Lesen Sie auch: Vor Gericht - So kämpft Britney Spears um ihre Freiheit

Britney Spears war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen worden. Ihr Vater übernahm daraufhin die Vormundschaft über seine Tochter und damit neben der Verwaltung ihrer persönlichen Belange auch die Kontrolle über ihr Vermögen.

Spears warf ihrem Vater Missbrauch der Vormundschaft vor

Voriges Jahr zog die Sängerin gegen die Vormundschaft vor Gericht, doch zunächst lehnte das Gericht den Antrag ab. Mitte Juli konnte die Sängerin mit der Ernennung ihres eigenen Anwalts aber einen Etappensieg erzielen. Ihr Verteidiger startete dann einen neuen Anlauf, um ihrem Vater die Vormundschaft zu entziehen. Mehr zum Thema: Vor Gericht: Britney Spears rechnet mit ihrer Familie ab

Ende Juni hatte Spears in einer emotionalen Stellungnahme vor Gericht die Vormundschaft ihres Vaters als "missbräuchlich" bezeichnet. Sie sei "traumatisiert und deprimiert", dass ihr Vater ihr keinerlei Entscheidungsfreiheit lasse. Jamie Spears soll ihr sogar verwehrt haben, eine empfängnisverhütende Spirale entfernen zu lassen, obwohl sie sich mehr Kinder wünschte. (küp/AFP)