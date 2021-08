Britney Spears' neuer Anwalt will eine rasche Aufhebung der Vormundschaft ihres Vaters erwirken. Seine Kanzlei und er würden "entschlossen und zügig" an einem Antrag arbeiten, um Spears von der Vormundschaft ihres Vaters Jamie zu befreien, sagte Mathew Rosengart nach einer kurzen Anhörung vor dem zuständigen Gericht in Los Angeles.

Los Angeles. Überraschende Wende in Britney Spears' Vormundschaftsstreit: US-Medien zufolge will ihr Vater Jamie Spears als Vormund zurücktreten.

US-Medienberichten zufolge will Jamie Spears als Vormund seiner berühmten Tochter Britney Spears zurücktreten. Wie unter anderem CNN, "New York Times", das Branchenmagazin "Variety" und die Webseite "The Guardian" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichten, soll der 69-Jährige am Donnerstag beim zuständigen Gericht in Los Angeles eine Rücktrittserklärung eingereicht haben.

Britney Spears' Vormundschaft: Deshalb tritt Vater zurück

Wie zahlreiche US-Medien zitiert auch CNN aus dem Papier, in dem Jamie Spears' Anwalt zunächst schreibt: "Tatsächlich gibt es keinen Grund, Mr. Spears als Vormund zu suspendieren. Und es ist sehr fraglich, ob ein Wechsel eines Vormunds zu diesem Zeitpunkt im besten Interesse von Frau Spears wäre." Lesen Sie dazu: Vor Gericht - So kämpft Britney Spears um ihre Freiheit

Als Grund für den Rücktritt gab Jamie Spears' juristischer Vertreter Medienberichten zufolge schließlich den "öffentlichen Streit" mit der Musikerin an. "Obwohl Mr. Spears das Opfer ungerechtfertigter Angriffe geworden ist, glaubt er nicht, dass ein öffentlicher Streit mit seiner Tochter über seinen weiteren Dienst als Vormund in ihrem besten Interesse wäre." Weiter heißt es, der Geschäftsmann wolle mit dem Gericht und Britney Spears' Anwalt an einem geordneten Übergang zu einem neuen Vormund arbeiten.

Vormundschaftsstreit: Britney Spears' Anwalt reagiert auf Rücktritt

In einem Statement, das CNN vorliegt, äußert sich der Anwalt der Sängerin zu der Rücktrittserklärung: "Wir freuen uns, dass Mr. Spears und sein Anwalt heute in einer Akte eingeräumt haben, dass er suspendiert werden muss. Es ist ein Sieg für Britney." Von den "anhaltenden beschämenden und verwerflichen Angriffen auf Ms. Spears und andere" sei das Rechtssteam der "Toxic"-Interpretin allerdings enttäuscht. Lesen Sie ebenfalls: Britney Spears vor Gericht: "Dachte, sie wollen mich töten"

Rechtsanwalt Mathew Rosengart forderte zudem den sofortigen Rücktritt von Jamie Spears als Vormund. Außerdem wolle er weiter prüfen, ob sich der Vater als Vormund in den vergangen 13 Jahren unrechtmäßig am Vermögen der Entertainerin bereichert habe. Britney Spears steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters. (day) Mehr zum Thema: Vor Gericht: Britney Spears rechnet mit ihrer Familie ab