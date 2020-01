Bühne bindet Besucher eher an die Stände

Der Sömmerdaer Landrat Harald Henning (CDU) hat ein positives Fazit seines Besuches auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin gezogen. Am Mittwoch hatten Henning und weitere Vertreter aus dem Landkreis die weltgrößte Agrarausstellung – und vor allem die eigenen Öffentlichkeitswerber im Thüringer Ausstellungsteil besucht. Henning sieht aber auch Verbesserungspotenzial. „Die Bühne wird viel zu wenig bespielt!“, stellt er fest. Das sei schade. Beim Messebesuch und angesichts des dort präsentierten Bühnenprogramms der Akteure aus dem Landkreis sei ihm aufgefallen, dass dieses die Aufmerksamkeit der Besucher doch deutlich gesteigert habe. „Die Leute sind stehengeblieben oder haben sich vor die Bühne gesetzt. Sie sind viel eher mit unseren Standbetreuern ins Gespräch gekommen und haben sich sehr interessiert gezeigt. Ohne Programm laufen die meisten einfach an den Ständen vorbei.“ Gestaltet wurde das Programm mit dem Hauptaugenmerk auf der Wechselwirkung von Landwirtschaft, Umwelt, Tierschutz und Tourismus vom Landkreis gemeinsam mit unter anderem dem Bauernverband und der Initiative Heimische Landwirtschaft.