Peter Maffay, hier bei seinem letzten Auftritt in Duderstadt zum Eichsfeld Festival, muss seine aktuelle Tour „Live 2020“ verschieben.

Erfurt. Weil zwei seiner Bandkollegen krankheitsbedingt ausfallen, verschiebt der Rocksänger Peter Maffay seinen für den 15. März in Erfurt geplanten Auftritt.

Bühnensturz und akute Erkrankung: Peter Maffay muss Auftritt in Erfurt verschieben

„Liebe Freunde, unsere Tour „Live 2020 muss verschoben werden“ steht auf der Startseite seiner Homepage maffay.de. Davon betroffen ist auch der für den 15. März geplante Auftritt in Erfurt. Der Grund: Zwei seiner Bandkollegen fallen krankheitsbedingt aus. So war der Bassist Ken Taylor in Hamburg beim Soundcheck von der Bühne gestürzt. Dabei zog er sich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Außerdem fällt Multiinstrumentalist Pascal Kravetz wegen einer akuten Erkrankung aus, heißt es da.

Die bereits ausverkaufte Arena-Tour sollte Peter Maffay und seine Band durch 22 deutsche Städte führen. Die Auftritte des beliebten Rocksängers sollen noch in diesem Sommer nachgeholt werden. In der kommenden Woche wollen Maffay und sein Management die neuen Termine bekanntgeben. Alle Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

„Wir versprechen Euch allen, die jetzt genauso enttäuscht sind wie wir, dass wir im Sommer mit demselben Elan und derselben Spielfreude antreten – und zwar wir alle gemeinsam, mit Ken und Pascal“, ist schließlich als letzter Satz zu lesen.