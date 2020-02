Bürgermeister in Bleicherode: „Lassen wir uns durch die große Politik nicht auseinanderdividieren“

Bürgermeister Frank Rostek (CDU) wagt den Vergleich mit Hollywoodproduktionen: Den in der Kalistadt mit 28 Bleicheröder Hauptdarstellern gedrehten Film „Lotti oder Bleicherode, der etwas andere Heimatfilm“ hätten seit der Premiere am 11. Februar bereits weit mehr als 3000 Besucher gesehen. Die mediale Resonanz auf die Premiere sei beste Publicity für die Stadt. Das Filmtheater zeigt Hans-Günther Bückings Streifen noch zweieinhalb Wochen.

Das bei den Dreharbeiten gelebte Miteinander beschwört der Landgemeindechef am Ende der Einwohnerversammlung am Dienstagabend im Kulturhaus: „Lassen wir uns durch die große Politik nicht auseinanderdividieren. Lassen wir uns von Hetzern nicht auf den falschen Weg bringen. Wir sollten weiter zusammenstehen und gemeinsam durch dick und dünn gehen.“

An den Beginn der Versammlung stellt Rostek gute Nachrichten: Die Einwohnerzahl der Anfang 2019 gegründeten Landgemeinde sei relativ stabil, lag Ende 2019 bei 10.566.

Zufrieden stimmt dies Rostek vor allem, weil die 10.000 quasi eine „Schallmauer“ markiere. Ab dieser Einwohnerzahl wirke bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ein „Veredlungsfaktor“. „Etwa eine halbe Million Euro bekommen wir mehr, ohne etwas zu tun“, beschreibt Rostek einen – wie er es nennt – „Optimierungseffekt“ der Landgemeinde.

Die Zahl der Geburten ist relativ stabil, voriges Jahr kamen 78 Babys zur Welt. Das Problem: 161 Sterbefälle standen dem gegenüber.

Die Arbeitslosenzahl sank in der Landgemeinde seit 2015 um ein Drittel auf 308. „In den nächsten Tagen beginnt Panem zu bauen“, blickt Rostek optimistisch in die Zukunft. Die Großbäckerei braucht für ihr zweites Werk weitere 150 bis 170 Arbeitskräfte. „Da kann man nur hoffen, dass alle das Angebot annehmen.“

Diskussion um Steuerhebesätze für 2021 angekündigt

Sein Job selbst wird auch in den nächsten Monaten von einem Kampf ums Geld geprägt sein: Am Dienstagabend hören die etwa 50 Zuhörer das Rosteksche Mantra von der Notwendigkeit einer „auskömmlichen Finanzierung“ der Kommunen durch das Land.

Der Landgemeindechef lässt viele zahlengespickte Grafiken folgen: Die Schlüsselzuweisungen pro Kopf vom Land könnten von aktuell 322 Euro auf 254 Euro in zwei Jahren sinken, wegen der guten Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre. Zahlten die Unternehmen 2016 nur knapp zwei Millionen Euro in die kommunalen Kassen, waren es voriges Jahr schon 3,2 Millionen Euro. Für nächstes Jahr erwartet Bleicherode eine „Delle“ wegen der anstehenden Panem-Investion in ein zweites Werk, ab 2022 aber wolle die Landgemeinde „Richtung vier Millionen Euro gehen“, hofft Rostek und betont, dies sei das „Fundament für die weitere Entwicklung der Landgemeinde“.

Die Hebesätze bewegen sich derzeit bei der Gewerbesteuer zwischen 360 in Friedrichsthal und Etzelsrode und 410 in der Stadt Bleicherode, bei der Grundsteuer A zwischen 271 in Kraja und Kleinbodungen und 310 in Bleicherode, bei der Grundsteuer B zwischen 389 in Kraja und Kleinbodungen und 411 in Bleicherode. Ab 2022 oder 2023 werde es einheitliche Steuersätze geben, kündigt Rostek an, die Beratungen zu deren Höhe würden nächstes Jahr beginnen.

Der Schuldenberg soll bis 2025 von aktuell 5,9 auf 2,5 Millionen Euro abgetragen werden. Wobei auch ordentlich investiert werden soll.

Ins Kulturhaus mit seiner noch nicht fertig sanierten Fassade und den gleichfalls sanierten Obergeschossen soll jene etwa halbe Million Euro fließen, die sich Bleicherode aus der vom Land angekündigten Investitionspauschale vom Land erhofft.

Noch keine Zukunftsideen für Albert-Schweitzer-Schule

Kritik übt ein Bürger am Zustand der beiden Bleicheröder Spielplätze in der Erzberger und der Albin-Ville-Straße. Vorbild könnten andere Plätze in der Region sein: der im Nordhäuser Gehege wie der an der Barbarossahöhle, wo unter anderem mit einem Förderturm das Thema Bergwerk aufgegriffen werde. „Wir wollen im neuen Wohngebiet Harzer Stielwerke einen neuen Spielplatz bauen, da sind wir für Ideen dankbar“, reagiert Rostek.

Die Frage nach der Zukunft der Albert-Schweitzer-Schule, braucht das Schiller-Gymnasium nach der Sanierung das Haus nicht mehr als Ausweichquartier, kann er nicht beantworten. „Es ist ein Gebäude des Landkreises, ein sehr schönes. Da müssen wir schauen, was wir hinbekommen.“ Rostek nutzt das Stichwort, um auch zu erwähnen, dass er für eine Sanierung der Bleicheröder Regelschule im Kreistag kämpfen will.

Die Sorge eines Mannes um die Qualität des Trinkwassers sei unbegründet: Es gebe auch beim Sulfat keine Grenzwertüberschreitungen. Klaus Schweineberg will wissen, ob es auch jenseits des Waldes Baumpflanzungen geben soll. Rostek verneint. Revierleiter Matthias Althans kündigt für nächstes Jahr eine Baumpflanzaktion auf 1,5 Hektar am Brautweg im Bleicheröder Stadtwald an. Teile des Startgelds vom Vogelberglauf sollen für den Kauf von Erlen für die bisherige Fichtenfläche verwendet werden. Dank Ausnahmegenehmigung könnten auch im FFH-Gebiet bis Ende März noch Aufarbeitungen stattfinden.

Dass die derzeitigen Baumfällungen einige ärgern, weiß Rostek. „Es geht um ihre Sicherheit im Wald“, sagt er angesichts des Risikos herabbrechender Buchenkronen. Um zumindest die Wege verkehrssicher zu halten, werde dieses Jahr mehr Holz eingeschlagen, als die Forsteinrichtung hergibt.

Bauvorhaben in den Ortschaften 2020:

Kraja:

Erweiterung des Mehrgenerationenhauses

Kleinbodungen:

Fassadensanierung und Zaunerneuerung an der Mehrzweckhalle

Straßensanierung und Platzgestaltung Unrode

Elende:

Bushaltestellen-Sanierung

neue Straßenbeleuchtung in der Halle-Kasseler-Straße (1. Teil)

Friedrichsthal:

Parkplatzbau am Dorfgemeinschaftshaus

Hainrode und Obergebra:

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Wipperdorf:

barrierefreier Umbau der Bushaltestelle an der Schule

Radwegebau zwischen Nohra und Wipperdorf

Wollersleben:

Straßenbau in der Ortsdurchfahrt und den angrenzenden Stichstraßen

Bleicherode:

Sanierung des Kindergartens „Bleicheröder Knirpse“ (1. Teil)

Ausbau von Brücken- und Max-Planck-Straße

Ausbau der Johannes-Kleinspehn-Straße (1. Teil)

Sanierung Hauptstraße 109/110 (1. Teil)

Bau eines Achteck-Pavillons im Stadtpark

Vorbereitung einer Freifläche am Kino für Sommerkino

barrierefreier Umbau des Busplatzes in der Löwentorstraße und der Bushaltestelle Schillerplatz

Erneuerung von Straßenlaternen

Wolkramshausen:

Bau des Feuerwehrgerätehauses